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"المركزى للإحصاء": متوسط الاستهلاك السنوى للأسرة 22 ألف جنيه فى 2013

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"المركزى للإحصاء": متوسط الاستهلاك السنوى للأسرة 22 ألف جنيه فى 2013 "المركزى للإحصاء": متوسط الاستهلاك السنوى للأسرة 22 ألف جنيه فى 2013
كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن متوسط الاستهلاك السنوى للأسرة ارتفع من 21.6 ألف جنيه عام 2010/2011 إلى 22 ألف عام 2012/2013، كما ارتفع متوسط الإنفاق الكلى السنوى للأسرة من 22.2 إلى 22730 خلال نفس الفترة.

وأضاف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى كتيبه السنوى "أرقام فى "، أن متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك السنوى للأسرة ارتفع من 49 ألف عام 2010/2011 إلى 50.9 ألف عام 2012/2013، كما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الإنفاق 22.25 ألف جنيه إلى 22.7 ألف خلال نفس الفترة.


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