أخبار عاجلة

كأس البرتغال: تشافيس يسعى لكسر عقدة جيماريش -
خاص مع سيف: أحمد مجاهد .. فيلسوف الجبلاية يفتح جعبته -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

قناة السويس تحقق أكثر من 24 مليارا خلال 7 أشهر

Google+ Print
قناة السويس تحقق أكثر من 24 مليارا خلال 7 أشهر قناة السويس تحقق أكثر من 24 مليارا خلال 7 أشهر

قناة السويس- ارشيفية

حققت قناة السويس خلال الـ 7 أشهر الأولي من العام المالي الحالي إيرادت بلغت جملتها 3 مليارات و267 مليونا و 300 ألف دولار، بما يعادل 24 مليارا و 929 مليونا و 400 ألف جنيه مصري.

وأوضحت الإحصائيات الملاحية الرسمية لقناة السويس أن الفترة الممتدة من الأول من شهر يوليو الماضي وحتي نهاية شهر يناير الماضي قد شهدت عبور 10 آلاف و 399 سفينة متنوعه للمجري الملاحي للقناة ضمن القوافل العابرة شمالا وجنوبا بحمولات بلغت 586 مليون و 200 ألف طن.

وأكدت الإحصائيات الملاحية تحقيق قناة السويس خلال شهر أغسطس الماضي، أعلى إيراد شهري تاريخها منذ أفتتاحها للملاحة البحرية في نوفمبر من العام 1869 قبيل 145 عاما مضت، بلغ إجماليه 510 ملايين دولار يما يعادل 3 مليارات و 891 مليونا و 300 ألف جنيه مصري نتيجة عبور 1477 سفينة متنوعه بحمولات بلغت 89 مليونا و 100 ألف طن.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا