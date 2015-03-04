قناة السويس تحقق أكثر من 24 مليارا خلال 7 أشهر

حققت قناة السويس خلال الـ 7 أشهر الأولي من العام المالي الحالي إيرادت بلغت جملتها 3 مليارات و267 مليونا و 300 ألف دولار، بما يعادل 24 مليارا و 929 مليونا و 400 ألف جنيه مصري.

وأوضحت الإحصائيات الملاحية الرسمية لقناة السويس أن الفترة الممتدة من الأول من شهر يوليو الماضي وحتي نهاية شهر يناير الماضي قد شهدت عبور 10 آلاف و 399 سفينة متنوعه للمجري الملاحي للقناة ضمن القوافل العابرة شمالا وجنوبا بحمولات بلغت 586 مليون و 200 ألف طن.

وأكدت الإحصائيات الملاحية تحقيق قناة السويس خلال شهر أغسطس الماضي، أعلى إيراد شهري تاريخها منذ أفتتاحها للملاحة البحرية في نوفمبر من العام 1869 قبيل 145 عاما مضت، بلغ إجماليه 510 ملايين دولار يما يعادل 3 مليارات و 891 مليونا و 300 ألف جنيه مصري نتيجة عبور 1477 سفينة متنوعه بحمولات بلغت 89 مليونا و 100 ألف طن.

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