حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/3/4

دائمًا ما يوصف أصحاب هذا البرج بأنهم أقوياء قادرون على تجاوز الصدمات، فهو كما يطلق عليه خبراء الأبراج رمز الصمود، وبخصوص حظ برج الثور ليوم الأربعاء، فتتوقع خبيرة الأبراج ماغى فرح أن هذا اليوم مناسب جدًا يستعيد فيه أصحاب هذا البرج ثقتهم فى أنفسهم من جديد، كما أن الوقت مناسب جدًا لترتيب الأفكار بشكل جيد حتى يتسنى التخلص من الأعباء المطلوبة منك، أما على الصعيد العملى تؤكد ماغى أن هناك الكثير من المشاريع المستقبلية التى ستبدأ بها فى القريب العاجل، كذلك تنصح بضرورة التحضير لها جيدًا حتى لا تتعرض لأى من الإخفاقات. توقعات ماغى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى

>تؤكد ماغى أنه بخصوص يوم الأربعاء سيشهد تراجعًا بسيطًا على مستوى العلاقة العاطفية، وذلك بسبب تراجع كوكب الزهرة، لذا تنصح خبيرة الأبراج ماغى فرح بضرورة التعامل بشكل صحيح وعدم التسرع فى مثل هذه القرارات التى قد تضر علاقتك بشريك الحياة. على مستوى العلاقات العامة

>سيكون هناك تطور كبير على مستوى العلاقات الاجتماعية، كما سيكون لك شعبية كبيرة فى الفترة المقبلة، ستتمتع بيوم مختلف وسعيد على غير العادة، بسبب بعض المتغيرات التى طرأت عليك فى الفترة الأخيرة. على مستوى الصحة

>عليك أن تعود من جديد لتهتم بحالتك الصحية قدر الإمكان لأن ذلك ستدفع ثمنه فيما بعد، فعليك أن تبدأ من اليوم.

شبكةعيونالإخبارية

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