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حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 4/3/2015

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حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 4/3/2015 حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 4/3/2015
لهم الملكوت الخاص بهم، مؤمنون بالحب العذرى، قادرون على العيش بهذه الطريقة طوال الحياة، ولإن لكل قاعدة شواذ فمن بين هؤلاء أيضًا من يتزوجون ويعيشون على الطريقة العادية، فهذه هى الخطوط العريضة لمواليد ، فعن حظ أصحاب برج العذراء لهذا اليوم تقول خبيرة الأبراج ماغى فرح أن هناك وفيرًا من الحظ فى طريقه إلى أصحاب هذا البرج.

توقع ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية


>تواجهك الكثير من المشكلات اليوم، عليك حلها بجدية حتى لا تتفاقم، كما أنك قادر على احتواء الموقف خصوصًا أن طبيعتك الهادئة قادرة على امتصاص غضب من حولك بسهولة وحرفية شديدة، كما تنصح خبيرة الأبراج ماغى فرح العمل بشكل مثمر فى الفترة المقبلة، حتى تحصل على المميزات التى فى طريقها إليك.

على مستوى الحياة العاطفية


>كالعادة تواجهك المشكلة ذاتها مع الحبيب، الصمت لن يفيدك فى شىء بل سيعقد الأمور أكثر، فعليك الاستماع إليه والوصول إلى منطقة وسط تستطيعان من خلالها حل المشكلات بينكما، كما أن هناك بعض الأخبار غير السارة التى يخبرك بها شريك الحياة، فكن على استعداد تام لهذا الأمر.

على مستوى العلاقات العامة


>تعانى فى هذا اليوم من بعض المشكلات العارضة خصوصًا على مستوى العائلة، حاول قدر الإمكان احتواء الغضب خصوصًا أنك أهملت بعض القضايا المتعلقة بالأسرة فكنت حريصًا على حلها فى أسرع وقت.
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مصر 365

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