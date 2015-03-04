حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 2015/3/4

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

شخصية قد يراها البعض عنيفة، ولكن فى طبيعة الحال هم من أفضل الأبراج خصوصا أنهم لديهم قدرة كبيرة على الوفاء، وصدق المشاعر، ولكن يصبح الأمر فى غاية الصعوبة إذا تعلق الأمر بكرامتهم لن يسامحوك بسهولة، خطوط عريضة تعد من أبرز صفات هذا البرج، فعن حظ البرج لهذا اليوم الأربعاء كما يوضحها خبير الأبراج محمد فرعون، فسيكون هناك سبب قوى يجعل حالتك النفسية هى الأفضل على الإطلاق، وتبدأ فى بناء علاقات جديدة تساعدك على بدء مشروعات جديدة.>تقلبات فى العمل قد تشعرك بالإحباط، ولكن حاول أن تتغلب عليها فطبيعتك الشخصية قادرة على السير إلى الأمام والبحث عن فرص أكثر مناسبة لك، فعلى مستوى المادة قد تتعرض لبعض المشكلات المادية بسبب ظروف العمل، ولكن سيأتيك الدعم من أحد المقربين، وستتجاوز هذه الأزمة.>تسعى فى هذا اليوم إلى الاستماع إلى الحبيب وتنهى كل الخلافات القديمة، لديك القدرة على تحمل المزيد من أجل علاقة أفضل مع شريك الحياة، حاول أن تكون هادئًا وعقلانى فى القرارات التى ستتخذها.