حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 4/3/2015

شخصية قيادية وذكية إلى أبعد الحدود، قادرة على تحمل الكثير من المشكلات والضغوط، يراه البعض سلطويًا إلا أنه يريد أن يشمل الجميع برعايته وغالبًا ما يرى أنه على حق، هذه بعض الصفات العامة لأصحاب برج الجدى، أما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، تنعم هذه الفترة بخلو للذهن كما أنك قادر على أن تحتوى كل المشكلات التى مررت بها فى الفترة الماضية، كذلك ستشعر بكثير من التحسن على مستوى حالتك الصحية والنفسية على حدٍ سواء. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

>على الرغم من أنه ستواجهك مشكلات على مستوى العمل إلا إنك ستكون قادرًا على تجاوزها بذكاء وحنكة شديدة، كذلك ستشهد الفترة المقبلة الكثير من النجاحات وتحقيق الأحلام التى طالما سعيت إليها فى الفترة الماضية، قد تعانى من بعض التوتر والقلق إلا أن الدعم الذى ستحصل عليه ممن حولك سيجعلك أفضل وقادر على التعامل مع كل الأمور بهدوء وذكاء أيضًا. توقعات فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

>استقرار على مستوى العلاقة العاطفية، قد تعانى من بعض المشكلات مع الحبيب بسبب بعض الخلافات القديمة، إلا أنك سيكون لديك إصرار على حل كل هذه المشكلات وتجاوزها بصبر وعزيمة، خبر مفرح قد يخبرك بيه الحبيب بشأن العلاقة التى شهدت بعض الخلافات فى الفترة الماضية، حاول أن تتعامل بعقل وهدوء.

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شبكةعيونالإخبارية

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