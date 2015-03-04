حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 4/3/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

شخصية تعشق القلق وترجح نظرية المؤامرة، هكذا يعيش أصحاب هذا البرج، كذلك يتمتع أصحاب هذا البرج بأنهم حالمون ويرغبون فى تحقيق أحلامهم مهما كانت العقبات التى تواجههم، بعض الصفات المتعلقة بأصحاب برج الحوت، وحظهم اليوم يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، حيث ينصح بضرورة أن تتخلص من الطريقة القديمة التى تنتهجها فى تخلصك من المشكلات المحيطة بك، حاول أن تكون أكثر هدوءًا وعقلانية، حتى لا تتعقد الأمور أكثر من ذلك.>استقرار على مستوى الحياة العملية، على الرغم من أن هناك بعض التوتر والقلق أصبحوا مسيطرين على علاقتك بمديرك فى العمل إلا أنك ستكون قادرًا على التغلب عليها وحلها فى أسرع وقت ممكن، كذلك سيكون هناك وضع مهنى أكثر استقرارًا فى الفترة المقبلة، حاول أن تكون على قدر المسئولية، وبشكل عام هذا العام سيشهد الكثير من التطورات الإيجابية الخاصة بعملك.

استقرار على مستوى العلاقة العاطفية، حاول أن تكون هادئًا قدر الإمكان خصوصًا أن الحبيب قد يحتاج إليك فى الفترة المقبلة، بسبب الضغوط التى يتعرض لها فى العمل، فكن بجواره دائمًا.

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