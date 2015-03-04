حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 4/3/2015

الحيرة والقلق دائمًا ما يسيطران على أصحاب هذا البرج، لا تعرف فيما يفكرون، أما فى حالات الغضب يحاولون دائمًا تصعيد الأزمة إلى أعلى نقطة فيها، على الرغم من أن الخلاف لا يستحق ذلك، كما أنهم لا يسامحون بسهولة، هذه بعض الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب هذا البرج، أما بخصوص حظ يوم الأربعاء لأصحاب برج الميزان، فيؤكد خبير الأبراج محمد فرعون أن هذا اليوم سيكون مهمًا على عدة مستويات لذا يجب أن يحافظ أصحابه على استثمار الفرص المتاحة لهم. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

>اليوم يشهد الكثير من التطورات على مستوى الحياة العملية، حوار مع مديرك فى العمل تنتهى منه بكثير من المميزات التى تدعم موقفك فى العمل، وتجعلك الأفضل بين الزملاء، وينصح فرعون يجب أن تكون على قدر المسئولية حتى لا تفقد ما تم إسناده إليك فى الفترة الأخيرة، هذا العام يشهد الكثير من التطورات الإيجابية لمواليد برج الميزان، وستتحسن الأمور كثيرًا فى الفترة المقبلة. توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

>على الرغم من توتر علاقتك بالحبيب فى الفترة الأخيرة إلا أنك قادر على تجاوز هذا الأمر بسهولة، وتشعر بالتحسن أيضًا على مدار الأيام المقبلة، خصوصًا عندما تشعر أنك اتخذت القرار الصحيح.

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شبكةعيونالإخبارية

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