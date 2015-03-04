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حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 4/3/2015

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حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 4/3/2015 حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 4/3/2015
غامض هادئ لا يحب الاختلاط، هكذا يرى الجميع أصحاب ، فعلى الرغم من كونهم محبين للعلاقات الاجتماعية ويتمتعون بقدر كبير من الصدق والوفاء إلا أنهم فى البداية قد يكونوا غير قادرين على إنشاء علاقات جديدة بسهولة بسبب طبيعتهم، فعن حظ برج الدلو ليوم الأربعاء كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، فيشهد هذا اليوم الكثير من الأخبار السارة على غير العادة، تتخلص كثيرًا من القلق الذى طالما سيطر عليك فى الفترة الماضية، وتنتهى من مشكلة كانت مسيطرة على تفكيرك بشكل سلبى فى الفترة الأخيرة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية


>على الرغم من بعض المشكلات التى تواجهك فى العمل، إلا أن إصرارك على تجاوزها هو المسيطر عليك بشكل كبير، حيث ستشهد الفترة المقبلة كثيرًا من التوتر على مستوى عملك، إلا أنك تملك كبير من العلاقات عليك أن تستغلها الآن لكى تحصل على فرصة أفضل ووضع مهنى مستقر بشكل كبير على عكس وضعك فى الفترة الماضية، قد تمر ببعض المشكلات التى قد تقلقك أو تجعلك محبط بعض الشىء، إلا أن الوضع الحالى لك سيجعل لديك رغبة فى المقاومة ضد هذه الظروف الصعبة بعض الشىء.

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية


>استقرار على مستوى العلاقة العاطفية، يشملك الحبيب بالحب والأمان، كما أنك تحتاج فى الفترة المقبلة إلى مزيد من الحب والحنان حتى تتجاوز بعض الأزمات التى تمر بها على صعيد العمل والأمور المالية التى شهدت تعقدًا فى الفترة الأخيرة.

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مصر 365

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