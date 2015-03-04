حظك اليوم برج الأسد يوم الأربعاء 2015/3/4

يتمتع أصحاب هذا البرج دائمًا بصفات الزعامة والسلطة، وحب أن يكون فى المقدمة، فهو يرغب فى أن يكون متصدر المشهد، هذه بعض الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب هذا البرج، أما بخصوص حظ يوم الأربعاء لأصحاب برج الأسد، فتؤكد خبيرة الأبراج ماغى فرح أن هذا اليوم سيكون صعبًا على عدة مستويات، فيجب أن تحافظ على الهدوء قدر الإمكان، حتى تتجنب الوقوع فى مشكلات.

>توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

>اليوم تشهد الكثير من التطورات الإيجابية، فعلى الرغم من حدوث بعد العراقيل إلا أنك ستحقق النجاح كالمعتاد، عليك أن تركز اليوم على المهام المطلوبة منك حتى تنتهى منها ولا تتراكم، فعلى الرغم من وجود بعض التطورات على مستوى العمل إلا إنك ستحافظ على هدوئك، ومع مرور الأيام ستتحسن بعض الأمور قليلاً.

>حالة من السكون تسيطر على علاقتك بشريك الحياة أو الحبيب، فعلى الرغم من أن العلاقة كانت تسير بشكل جيد فى الفترة الماضية إلا أنها تعرضت لبعض التوتر ما أثر بشكل سلبى.

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شبكةعيونالإخبارية

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