حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 2015/3/4

دائمًا ما يوصف أصحاب هذا البرج بأنهم "مزدوجى الشخصية"، لن تقدر على تحديد ما يشغل بالهم أو تعرف أسهل الطرق لكى يكون بينك وبينهم علاقة جيدة، هذا دائمًا ما يؤكده خبراء الأبراج، أما فيما يخص حظ اليوم الأربعاء لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماغى فرح، أن هذا اليوم قد يكون مختلفًا تمامًا على غير العادة، ولن تسير الأمور بالشكل الذى ترغب فيه، فحاول أن تكون هادئًا قدر الإمكان حتى تسيطر على ما يدور من حولك.إعلان - Ads إعلان - Ads
>تؤكد خبيرة الأبراج ماغى فرح، أن اليوم جيد للشراكة وبدء عمل جديد، حيث إن هذا العام مناسب بشكل كبير لجميع مواليد برج الجوزاء ما يمكنهم من العمل بشكل موسع، أما على مستوى العمل فتسطالب اليوم بسداد دين قديم فكن على أتم الاستعداد لهذا الطلب الذى قد يجعلك فى ورطة مالية، بسبب تدهور أوضاعك فى الفترة الأخيرة.
>تنصح خبيرة الأبراج ماغى فرح باتباع نظام غذائى جديد حتى يتسنى لك الحفاظ على صحتك، حيث إنك فى الفترة الأخيرة قد أهملت كثيرًا فى هذا الجانب وإذا لم تنتبه فستدفع الثمن غاليًا
>اضطراب فى علاقاتك الاجتماعية بسبب غضبك السريع وعدم قدرتك على السيطرة على مجريات الأمور، فكن حذرًا، فهناك الكثير من الأعداء المتخفين فى ثوب الأصدقاء، اليوم سيكون فاصلاً فى كثير من علاقاتك بالآخرين.
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على مستوى العمل والمال
>تؤكد خبيرة الأبراج ماغى فرح، أن اليوم جيد للشراكة وبدء عمل جديد، حيث إن هذا العام مناسب بشكل كبير لجميع مواليد برج الجوزاء ما يمكنهم من العمل بشكل موسع، أما على مستوى العمل فتسطالب اليوم بسداد دين قديم فكن على أتم الاستعداد لهذا الطلب الذى قد يجعلك فى ورطة مالية، بسبب تدهور أوضاعك فى الفترة الأخيرة.
على مستوى الصحة
>تنصح خبيرة الأبراج ماغى فرح باتباع نظام غذائى جديد حتى يتسنى لك الحفاظ على صحتك، حيث إنك فى الفترة الأخيرة قد أهملت كثيرًا فى هذا الجانب وإذا لم تنتبه فستدفع الثمن غاليًا
على مستوى العلاقات العامة
>اضطراب فى علاقاتك الاجتماعية بسبب غضبك السريع وعدم قدرتك على السيطرة على مجريات الأمور، فكن حذرًا، فهناك الكثير من الأعداء المتخفين فى ثوب الأصدقاء، اليوم سيكون فاصلاً فى كثير من علاقاتك بالآخرين.
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