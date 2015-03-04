توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 4/3/2015

حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 2015/3/4

يتميز أصحاب هذا البرج بأنهم دائمًا ما يعيشون فى عالمهم الخاص، مهتمين فقط بالأشياء الخاصة بهم، وتتوقع خبيرة الأبراج ماغى فرح أن يكون اليوم الأربعاء مختلفًا كثيرًا عن الأيام السابقة، فعلى مستوى العمل ربما تتعرض لبعض التحديات التى سوف تستطيع تحقيق النجاح فيها بكل سهولة وتجاوزها، كذلك فطبيعتك الهادئة ستجبرك على التعامل مع الأمور بطريقة هادئة على غير المعتاد، أما على مستوى الحب فى هذا اليوم فتتوقع خبيرة الأبراج ماغى فرح أنه يوم مناسب لجلسة مع الحبيب تنتهوا فيها من بعض المشكلات التى حدثت فى الفترة الماضية.

توقع ماغى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

رؤية ماغى فرح لأصحاب برج الحمل عام 2015

حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/3/4

>أما على صعيد العلاقات العامة فتؤكد ماغى فرح أن هناك علاقات صداقة جديدة فى الأفق، وستسفر عن مشروعات كثيرة جديدة تغير من خريطتك فى المرحلة المقبلة، كما يفضل أن تتخلص فى الفترة المقبلة من الطاقة السلبية المؤثرة عليك حتى تبدأ حياة جديدة مختلفة تمامًا، وتحقق الكثير من النجاحات.>وتشير ماغى فرح إلى أن شهر فبراير الماضى قد سبب للكثير مننا القلق على جميع الأصعدة، ولكنك تخلصت من كل هذا وأصبحت قادرًا على التعامل مع الأمور بنضج شديد، كما تشير إلى أن هذا العام مناسب جدًا للحمل على مستوى الزواج، فإذا كنت "أعزب" فستتزوج، وفى النهاية هذا العام سيلمع نجمك كثيرًا وتحقق الكثير من النجاحات.

دائمًا ما يوصف أصحاب هذا البرج بأنهم أقوياء قادرون على تجاوز الصدمات، فهو كما يطلق عليه خبراء الأبراج رمز الصمود، وبخصوص حظ برج الثور ليوم الأربعاء، فتتوقع خبيرة الأبراج ماغى فرح أن هذا اليوم مناسب جدًا يستعيد فيه أصحاب هذا البرج ثقتهم فى أنفسهم من جديد، كما أن الوقت مناسب جدًا لترتيب الأفكار بشكل جيد حتى يتسنى التخلص من الأعباء المطلوبة منك، أما على الصعيد العملى تؤكد ماغى أن هناك الكثير من المشاريع المستقبلية التى ستبدأ بها فى القريب العاجل، كذلك تنصح بضرورة التحضير لها جيدًا حتى لا تتعرض لأى من الإخفاقات.

توقعات ماغى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى العلاقات العامة

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 2015/3/4

>تؤكد ماغى أنه بخصوص يوم الأربعاء سيشهد تراجعًا بسيطًا على مستوى العلاقة العاطفية، وذلك بسبب تراجع كوكب الزهرة، لذا تنصح خبيرة الأبراج ماغى فرح بضرورة التعامل بشكل صحيح وعدم التسرع فى مثل هذه القرارات التى قد تضر علاقتك بشريك الحياة.>سيكون هناك تطور كبير على مستوى العلاقات الاجتماعية، كما سيكون لك شعبية كبيرة فى الفترة المقبلة، ستتمتع بيوم مختلف وسعيد على غير العادة، بسبب بعض المتغيرات التى طرأت عليك فى الفترة الأخيرة.>على مستوى الصحة>عليك أن تعود من جديد لتهتم بحالتك الصحية قدر الإمكان لأن ذلك ستدفع ثمنه فيما بعد، فعليك أن تبدأ من اليوم.

دائمًا ما يوصف أصحاب هذا البرج بأنهم "مزدوجى الشخصية"، لن تقدر على تحديد ما يشغل بالهم أو تعرف أسهل الطرق لكى يكون بينك وبينهم علاقة جيدة، هذا دائمًا ما يؤكده خبراء الأبراج، أما فيما يخص حظ اليوم الأربعاء لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماغى فرح، أن هذا اليوم قد يكون مختلفًا تمامًا على غير العادة، ولن تسير الأمور بالشكل الذى ترغب فيه، فحاول أن تكون هادئًا قدر الإمكان حتى تسيطر على ما يدور من حولك.

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

على مستوى العلاقات العامة

حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 2015/3/4

>تؤكد خبيرة الأبراج ماغى فرح، أن اليوم جيد للشراكة وبدء عمل جديد، حيث إن هذا العام مناسب بشكل كبير لجميع مواليد برج الجوزاء ما يمكنهم من العمل بشكل موسع، أما على مستوى العمل فتسطالب اليوم بسداد دين قديم فكن على أتم الاستعداد لهذا الطلب الذى قد يجعلك فى ورطة مالية، بسبب تدهور أوضاعك فى الفترة الأخيرة.>تنصح خبيرة الأبراج ماغى فرح باتباع نظام غذائى جديد حتى يتسنى لك الحفاظ على صحتك، حيث إنك فى الفترة الأخيرة قد أهملت كثيرًا فى هذا الجانب وإذا لم تنتبه فستدفع الثمن غاليًا.>اضطراب فى علاقاتك الاجتماعية بسبب غضبك السريع وعدم قدرتك على السيطرة على مجريات الأمور، فكن حذرًا، فهناك الكثير من الأعداء المتخفين فى ثوب الأصدقاء، اليوم سيكون فاصلاً فى كثير من علاقاتك بالآخرين.

صادق حساس له آراء شديدة العنف هكذا يصف خبراء الأبراج دائمًا أصحاب برج السرطان، كما أنه يصنف دائمًا من أكثر الأبراج المودية سريعة الغضب، كما أنه يتمتع بخيال واسع قادر على تحقيق ما يريد بكل ما يملك من عزيمة وإصرار، أما بخصوص حظه ليوم الأربعاء فتقول خبيرة الأبراج ماغى فرح أن هذا اليوم مختلف كثير ومناسب للقيام بالكثير من المهام المؤجلة كما أنك مستعد نفسيًا أكثر من ذى قبل لكل هذه الأمور التى ترى أنها صعبة.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

حظك اليوم برج الأسد يوم الأربعاء 2015/3/4

>تنصح ماغى فرح أصحاب هذا البرج بضرورة التركيز على الأمور الخاصة بك أكثر من ذلك، خصوصًا أنك أهملتها كثيرًا فى الفترة الماضية، كذلك يجب أن تعطى لعملك أكثر من ذلك حتى تجنى ما تريد فى القريب العاجل.>ربما يشهد اليوم توترًا بسيطًا على مستوى علاقتك بشريك الحياة، بسبب خلافات قديمة كان عليك أن تنهيها فى وقت حدوثها، كذلك تنصح ماغى فرح بالتريث قليلاً قبل التسرع وإصدار أى قرارات انفعالية.

يتمتع أصحاب هذا البرج دائمًا بصفات الزعامة والسلطة، وحب أن يكون فى المقدمة، فهو يرغب فى أن يكون متصدر المشهد، هذه بعض الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب هذا البرج، أما بخصوص حظ يوم الأربعاء لأصحاب برج الأسد، فتؤكد خبيرة الأبراج ماغى فرح أن هذا اليوم سيكون صعبًا على عدة مستويات، فيجب أن تحافظ على الهدوء قدر الإمكان، حتى تتجنب الوقوع فى مشكلات.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 4/3/2015

>اليوم تشهد الكثير من التطورات الإيجابية، فعلى الرغم من حدوث بعد العراقيل إلا أنك ستحقق النجاح كالمعتاد، عليك أن تركز اليوم على المهام المطلوبة منك حتى تنتهى منها ولا تتراكم، فعلى الرغم من وجود بعض التطورات على مستوى العمل إلا إنك ستحافظ على هدوئك، ومع مرور الأيام ستتحسن بعض الأمور قليلاً.>حالة من السكون تسيطر على علاقتك بشريك الحياة أو الحبيب، فعلى الرغم من أن العلاقة كانت تسير بشكل جيد فى الفترة الماضية إلا أنها تعرضت لبعض التوتر ما أثر بشكل سلبى.

لهم الملكوت الخاص بهم، مؤمنون بالحب العذرى، قادرون على العيش بهذه الطريقة طوال الحياة، ولإن لكل قاعدة شواذ فمن بين هؤلاء أيضًا من يتزوجون ويعيشون على الطريقة العادية، فهذه هى الخطوط العريضة لمواليد برج العذراء، فعن حظ أصحاب برج العذراء لهذا اليوم تقول خبيرة الأبراج ماغى فرح أن هناك وفيرًا من الحظ فى طريقه إلى أصحاب هذا البرج.

توقع ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على مستوى الحياة العاطفية

على مستوى العلاقات العامة

حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 4/3/2015

>تواجهك الكثير من المشكلات اليوم، عليك حلها بجدية حتى لا تتفاقم، كما أنك قادر على احتواء الموقف خصوصًا أن طبيعتك الهادئة قادرة على امتصاص غضب من حولك بسهولة وحرفية شديدة، كما تنصح خبيرة الأبراج ماغى فرح العمل بشكل مثمر فى الفترة المقبلة، حتى تحصل على المميزات التى فى طريقها إليك.>كالعادة تواجهك المشكلة ذاتها مع الحبيب، الصمت لن يفيدك فى شىء بل سيعقد الأمور أكثر، فعليك الاستماع إليه والوصول إلى منطقة وسط تستطيعان من خلالها حل المشكلات بينكما، كما أن هناك بعض الأخبار غير السارة التى يخبرك بها شريك الحياة، فكن على استعداد تام لهذا الأمر.>تعانى فى هذا اليوم من بعض المشكلات العارضة خصوصًا على مستوى العائلة، حاول قدر الإمكان احتواء الغضب خصوصًا أنك أهملت بعض القضايا المتعلقة بالأسرة فكنت حريصًا على حلها فى أسرع وقت.

الحيرة والقلق دائمًا ما يسيطران على أصحاب هذا البرج، لا تعرف فيما يفكرون، أما فى حالات الغضب يحاولون دائمًا تصعيد الأزمة إلى أعلى نقطة فيها، على الرغم من أن الخلاف لا يستحق ذلك، كما أنهم لا يسامحون بسهولة، هذه بعض الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب هذا البرج، أما بخصوص حظ يوم الأربعاء لأصحاب برج الميزان، فيؤكد خبير الأبراج محمد فرعون أن هذا اليوم سيكون مهمًا على عدة مستويات لذا يجب أن يحافظ أصحابه على استثمار الفرص المتاحة لهم.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 2015/3/4

>اليوم يشهد الكثير من التطورات على مستوى الحياة العملية، حوار مع مديرك فى العمل تنتهى منه بكثير من المميزات التى تدعم موقفك فى العمل، وتجعلك الأفضل بين الزملاء، وينصح فرعون يجب أن تكون على قدر المسئولية حتى لا تفقد ما تم إسناده إليك فى الفترة الأخيرة، هذا العام يشهد الكثير من التطورات الإيجابية لمواليد برج الميزان، وستتحسن الأمور كثيرًا فى الفترة المقبلة.>على الرغم من توتر علاقتك بالحبيب فى الفترة الأخيرة إلا أنك قادر على تجاوز هذا الأمر بسهولة، وتشعر بالتحسن أيضًا على مدار الأيام المقبلة، خصوصًا عندما تشعر أنك اتخذت القرار الصحيح.

شخصية قد يراها البعض عنيفة، ولكن فى طبيعة الحال هم من أفضل الأبراج خصوصا أنهم لديهم قدرة كبيرة على الوفاء، وصدق المشاعر، ولكن يصبح الأمر فى غاية الصعوبة إذا تعلق الأمر بكرامتهم لن يسامحوك بسهولة، خطوط عريضة تعد من أبرز صفات هذا البرج، فعن حظ البرج لهذا اليوم الأربعاء كما يوضحها خبير الأبراج محمد فرعون، فسيكون هناك سبب قوى يجعل حالتك النفسية هى الأفضل على الإطلاق، وتبدأ فى بناء علاقات جديدة تساعدك على بدء مشروعات جديدة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 2015/3/4

>تقلبات فى العمل قد تشعرك بالإحباط، ولكن حاول أن تتغلب عليها فطبيعتك الشخصية قادرة على السير إلى الأمام والبحث عن فرص أكثر مناسبة لك، فعلى مستوى المادة قد تتعرض لبعض المشكلات المادية بسبب ظروف العمل، ولكن سيأتيك الدعم من أحد المقربين، وستتجاوز هذه الأزمة.>تسعى فى هذا اليوم إلى الاستماع إلى الحبيب وتنهى كل الخلافات القديمة، لديك القدرة على تحمل المزيد من أجل علاقة أفضل مع شريك الحياة، حاول أن تكون هادئًا وعقلانى فى القرارات التى ستتخذها.

شخصية عفوية صادقة مبهجة، قادرة على الوفاء إلى درجة كبيرة، قد يراهم البعض متفائلين إلى درجة السذاجة، ولكنهم مدركون تمامًا لكل لما يدور من حولهم، وقادرون على امتصاص الطاقة السلبية وتحويلها إلى إيجابية، فهم مصدر سعادة وأمان للمحيطين بهم، ولبعض الصفات التى يتميز بها أصحاب برج القوس وحظهم اليوم يقول خبير الأبراج محمد فرعون، تحمل الكثير من المشكلات التى تفوق طاقتك، فعليك الآن أن تبدأ فى تخفيف الأحمال من على كاهلك، خصوصًا أنها اذا استمرت بهذا الشكل سوف تفقد قدرتك على السيطرة، والقدرة على التحمل أيضًا.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 4/3/2015

>تعانى من بعض الضغوط فى العمل، ولكن ما يجعلك تستمر أنك ترى أنك قادر دائمًا على تحمل مزيد من الأعباء، ولكن كما ينصح خبير الأبراج محمد فرعون يجب أن تعرف كيف ترتب أمورك جيدًا وتتخلص من كل الأعباء التى تفوق طاقتك، وتعمل على استغلال طاقتك ووقتك فى أشكال مختلفة وليس فى نفس المكان، حتى تستطع تحقيق ما تريد.>استقرار على مستوى العلاقة العاطفية، يعانى الحبيب من بعض المشكلات الطارئة على مستوى العمل، إلا أنك قادر على مساعدته فى تجاوزها، تحتاج فى الفترة المقبلة أن تلعب دور الطفل فى هذه العلاقة خصوصا بسبب الأعباء والمشكلات التى تتعرض لها حاليًا.

شخصية قيادية وذكية إلى أبعد الحدود، قادرة على تحمل الكثير من المشكلات والضغوط، يراه البعض سلطويًا إلا أنه يريد أن يشمل الجميع برعايته وغالبًا ما يرى أنه على حق، هذه بعض الصفات العامة لأصحاب برج الجدى، أما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، تنعم هذه الفترة بخلو للذهن كما أنك قادر على أن تحتوى كل المشكلات التى مررت بها فى الفترة الماضية، كذلك ستشعر بكثير من التحسن على مستوى حالتك الصحية والنفسية على حدٍ سواء.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

>على الرغم من أنه ستواجهك مشكلات على مستوى العمل إلا إنك ستكون قادرًا على تجاوزها بذكاء وحنكة شديدة، كذلك ستشهد الفترة المقبلة الكثير من النجاحات وتحقيق الأحلام التى طالما سعيت إليها فى الفترة الماضية، قد تعانى من بعض التوتر والقلق إلا أن الدعم الذى ستحصل عليه ممن حولك سيجعلك أفضل وقادر على التعامل مع كل الأمور بهدوء وذكاء أيضًا.

توقعات فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 4/3/2015

>استقرار على مستوى العلاقة العاطفية، قد تعانى من بعض المشكلات مع الحبيب بسبب بعض الخلافات القديمة، إلا أنك سيكون لديك إصرار على حل كل هذه المشكلات وتجاوزها بصبر وعزيمة، خبر مفرح قد يخبرك بيه الحبيب بشأن العلاقة التى شهدت بعض الخلافات فى الفترة الماضية، حاول أن تتعامل بعقل وهدوء.

غامض هادئ لا يحب الاختلاط، هكذا يرى الجميع أصحاب برج الدلو، فعلى الرغم من كونهم محبين للعلاقات الاجتماعية ويتمتعون بقدر كبير من الصدق والوفاء إلا أنهم فى البداية قد يكونوا غير قادرين على إنشاء علاقات جديدة بسهولة بسبب طبيعتهم، فعن حظ برج الدلو ليوم الأربعاء كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، فيشهد هذا اليوم الكثير من الأخبار السارة على غير العادة، تتخلص كثيرًا من القلق الذى طالما سيطر عليك فى الفترة الماضية، وتنتهى من مشكلة كانت مسيطرة على تفكيرك بشكل سلبى فى الفترة الأخيرة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 4/3/2015

>على الرغم من بعض المشكلات التى تواجهك فى العمل، إلا أن إصرارك على تجاوزها هو المسيطر عليك بشكل كبير، حيث ستشهد الفترة المقبلة كثيرًا من التوتر على مستوى عملك، إلا أنك تملك شبكة كبير من العلاقات عليك أن تستغلها الآن لكى تحصل على فرصة أفضل ووضع مهنى مستقر بشكل كبير على عكس وضعك فى الفترة الماضية، قد تمر ببعض المشكلات التى قد تقلقك أو تجعلك محبط بعض الشىء، إلا أن الوضع الحالى لك سيجعل لديك رغبة فى المقاومة ضد هذه الظروف الصعبة بعض الشىء.>استقرار على مستوى العلاقة العاطفية، يشملك الحبيب بالحب والأمان، كما أنك تحتاج فى الفترة المقبلة إلى مزيد من الحب والحنان حتى تتجاوز بعض الأزمات التى تمر بها على صعيد العمل والأمور المالية التى شهدت تعقدًا فى الفترة الأخيرة.

شخصية تعشق القلق وترجح نظرية المؤامرة، هكذا يعيش أصحاب هذا البرج، كذلك يتمتع أصحاب هذا البرج بأنهم حالمون ويرغبون فى تحقيق أحلامهم مهما كانت العقبات التى تواجههم، بعض الصفات المتعلقة بأصحاب برج الحوت، وحظهم اليوم يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، حيث ينصح بضرورة أن تتخلص من الطريقة القديمة التى تنتهجها فى تخلصك من المشكلات المحيطة بك، حاول أن تكون أكثر هدوءًا وعقلانية، حتى لا تتعقد الأمور أكثر من ذلك.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

>استقرار على مستوى الحياة العملية، على الرغم من أن هناك بعض التوتر والقلق أصبحوا مسيطرين على علاقتك بمديرك فى العمل إلا أنك ستكون قادرًا على التغلب عليها وحلها فى أسرع وقت ممكن، كذلك سيكون هناك وضع مهنى أكثر استقرارًا فى الفترة المقبلة، حاول أن تكون على قدر المسئولية، وبشكل عام هذا العام سيشهد الكثير من التطورات الإيجابية الخاصة بعملك.>استقرار على مستوى العلاقة العاطفية، حاول أن تكون هادئًا قدر الإمكان خصوصًا أن الحبيب قد يحتاج إليك فى الفترة المقبلة، بسبب الضغوط التى يتعرض لها فى العمل، فكن بجواره دائمًا.