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الاليزيه: اولاند يقوم بزيارة لكوبا هي الاولى لرئيس فرنسي

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الاليزيه: اولاند يقوم بزيارة لكوبا هي الاولى لرئيس فرنسي الاليزيه: اولاند يقوم بزيارة لكوبا هي الاولى لرئيس فرنسي

الرئيس الفرنسى اولاند

أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، مساء أمس الثلاثاء، قيام الرئيس فرانسوا اولاند بزيارة إلى كوبا هي الأولى لرئيس فرنسي إلى هناك في ١١ مايو المقبل.

وأشار الإليزيه – في بيان له اليوم الثلاثاء – إلى أن الرئيس الفرنسي سيزور جزر الانتيل خلال الفترة من ٨ إلى ١١ مايو المقبل، حيث سيترأس بجزيرة “مارتنيك” قمة إقليمية للإعداد لمؤتمر باريس الدولي حول المناخ، كما سيفتتح نصب تذكاري يوم ١٠ مايو في “جوادلوب”.

وتعد الزيارة كذلك هي الأولى لزعيم غربي، منذ أن أعلنت الولايات المتحدة وكوبا في ١٧ ديسمبر الماضي بدء تقارب تاريخي بينهما.

يشار إلى أنه من المقرر أن يستأنف الاتحاد الأوروبي وكوبا خلال الشهر الجاري المفاوضات بينهما لتطبيع العلاقات.
> أ ش أ

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