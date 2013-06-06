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طرح البرومو الأول لـ"فرعون"

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طرح البرومو الأول لـ"فرعون" طرح البرومو الأول لـ"فرعون"

كتب : خالد جمال منذ 37 دقيقة

طرحت شركة "تريلر بيكتشر" لصاحبها المنتج أحمد سمير البرومو الأول لمسلسل "فرعون" والذي سيعرض على الشاشات في رمضان القادم.

وتدور أحداث المسلسل حول رحله صعود شخصية "فرعون" بدايةً من القاع ووصولا إلى القمة، عبر العديد من الصعاب والمشاكل التي كان عليه التغلب عليها في طريقه.

والمسلسل إخراج محمد علي، وتأليف عمرو الشامي وياسر عبدالمجيد، يشارك في بطولته خالد صالح وجومانا مراد ودينا وصبري فواز وأحمد صفوت وطارق عبدالعزيز وسيد رجب وأحمد حلاوة وسامي مغاوري وتميم عبده ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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