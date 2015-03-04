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صحة الشرقية: إصابة 8 فى انفجار أسطوانة بوتاجاز وانقلاب أتوبيس

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صحة الشرقية: إصابة 8 فى انفجار أسطوانة بوتاجاز وانقلاب أتوبيس صحة الشرقية: إصابة 8 فى انفجار أسطوانة بوتاجاز وانقلاب أتوبيس
استقبلت مستشفيات الشرقية، مساء اليوم 8 مصابين إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز وانقلاب أتوبيس وتم تقديم العلاج اللازم لهم.

تلقت غرفة الطوارئ بمديرية الصحة بالشرقية برئاسة عصام عامر وكيل الوزارة وعضوية الدكتور أيمن أبوعريشية مدير المستشفيات والدكتور عصام فرحات مدير الطوارئ بلاغا بانفجار أسطوانة غاز داخل منزل بقرية بنى عباد التابعة لمركز الزقازيق، أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحروق بسيطة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والتى قامت بنقل 3 مصابين إلى مستشفى القنايات المركزى، وتحويل أحدهم لمستشفى الأحرار.

وكذلك نقلت سيارات الإسعاف 5 مصابين بجروح وكسور، وذلك من طريق "القاهرة – إسماعيلية الصحراوى" إلى مستشفى التأمين الصحى وإثر انقلاب أتوبيس كان يقلهم.

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