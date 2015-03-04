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إصابة 8 فى مشاجرة بسبب خلافات على أرض جبلية بنجع حمادى

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إصابة 8 فى مشاجرة بسبب خلافات على أرض جبلية بنجع حمادى إصابة 8 فى مشاجرة بسبب خلافات على أرض جبلية بنجع حمادى
أصيب 8 أشخاص مساء أمس فى مشاجرة بالأسلحة النارية، بسبب خلافات على قطعة أرض جبلية بقرية "هو" بنجع حمادى.

تلقت الأجهزة الأمنية بنجع حمادى برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائى بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض جبلية "محجر" بقرية "هو" التابعه لمركز نجع حمادى، استخدموا فيها الأسلحة النارية، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بطلقات نارية وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى نجع حمادى العام لتلقى العلاج، ومنها تم تحويل 4 إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

وقد تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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