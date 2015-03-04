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محافظ الإسكندرية: "زوجتى ليست نائبا عنى لكنها عضو بالمجتمع تقدم مساعدات"

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محافظ الإسكندرية: "زوجتى ليست نائبا عنى لكنها عضو بالمجتمع تقدم مساعدات" محافظ الإسكندرية: "زوجتى ليست نائبا عنى لكنها عضو بالمجتمع تقدم مساعدات"
أكد د. هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، أن زوجته لم تقل أبدا إنها نائب عنه لكنها عضو فى المجتمع المصرى يقدم مساعداته، جاء ذلك فى تعليقه على زيارة زوجته الدكتورة أميرة أبو طالب لقصر ثقافة الشاطبى.

وقال المحافظ: "من المفترض أننا مجتمع يسعى لحرية المرأة"، وتساءل: "هل نقبل نزول المرأة للميدان أم لا؟"، مشيراً إلى أن المرأة بدورها تعد دعامة للمجتمع.

وأضاف فى حواره مع برنامج العاصمة الثانية على تلفزيون الإسكندرية، أن " بحاجة إلى كل يد تساعد، نافيا أن تكون زوجته مستشارا له بأجر، مشيرا إلى أن هذا الأمر عار تماما عن الصحة، وتابع: "كل شخص قادر على العطاء أهلا وسهلا وأنا أستقبل مختلف أطياف الشعب لتقديم مقترحاتهم".

وأشار إلى أنه لا استثناءات فى القانون ومن غير المعقول أن أخالفه، وعن استقالة أحد أعضاء المجلس الثقافى، قال" أنا أسف لأى شخص يترك عمله بسبب شىء بسيط كهذا".


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