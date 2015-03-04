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جراح مصرى بالنمسا يستبدل فقرات العمود الفقرى التالفة بأخرى من التيتانيوم

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جراح مصرى بالنمسا يستبدل فقرات العمود الفقرى التالفة بأخرى من التيتانيوم جراح مصرى بالنمسا يستبدل فقرات العمود الفقرى التالفة بأخرى من التيتانيوم
نجح الدكتور المصرى محمد رشيد، أستاذ جراحة العمود الفقرى بكلية الطب جامعة عين شمس، فى تسجيل براءة اختراع جديدة فى النمسا، لعلاج فقرات العمود الفقرى التالفة، عن طريق استبدالها بفقرات اصطناعيه بديلة تحل محل الفقرات، التى تلفت بسبب الكسور الشديدة أو الأورام.

وأكد الدكتور رشيد أن الاختيار وقع عليه كمبعوث للدراسة فى جامعة فيينا خلال التحضير لنيل درجة الدكتوراه، لافتًا إلى أنه استغل هذه الفترة فى التدريب على أحدث وسائل العلاج الجراحى لكسور وإصابات الفقرات العنقيه، تحت إشراف أحد أشهر جراحى العالم فى هذا المجال، البروفيسور يورج بوهلر، حيث طرأت على ذهنه فكرة استخدام الفقرات الاصطناعية المصنعة من مادة التيتانيوم، لافتًا إلى أن هذه المادة تتميز بعدم تفاعلها مع جسم الإنسان وتتمتع بدرجة صلابة شديدة وغير قابلة للصدأ.

وقال الدكتور المصرى إن مكتب تسجيل براءات الابتكار النمساوى، قام بإجراء كافة الاختبارات الميكانيكية اللازمة على النموذج الأولى، وأثبت قوة وثبات الفقرة الاصطناعية البديلة فى قسم الميكانيكا بكلية هندسة جامعة فيينا، ليحصل بعد 6 شهور على براءة ابتكار تم تسجيلها فى 45 دولة على مستوى العالم، بالإضافة إلى شهادة جودة.

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مصر 365