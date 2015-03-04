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موجز الصحافة المحلية: خطة تفجير مبنى التليفزيون

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موجز الصحافة المحلية: خطة تفجير مبنى التليفزيون موجز الصحافة المحلية: خطة تفجير مبنى التليفزيون
تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار الهامة، التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، وكان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع"، تحت عنوان "خطة تفجير مبنى التليفزيون"، حيث تنفرد بنشر نص تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين بتكوين خلية إرهابية لضرب مؤسسات الإعلام المصرى بالصواريخ، والتى عرفت باسم "خلية المهاجرين والأنصار".

وننشر الكواليس الكاملة لخطة ضرب المؤسسات من خلال صواريخ بعيدة المدى تمت صناعتها على يد زعيم الخلية بمنطقة كرداسة، ومحاولة ضرب مبنى الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، كما تنشر الجريدة تحقيقات النيابة، التى شملت اعترافات عدد من أفراد الخلية بنشأة الخلية على يد أحد الأشخاص خلال اعتصام الإخوان بميدان "رابعة العدوية"، وبداية عملها بعد أحداث يونيو وفض اعتصامى رابعة والنهضة، واستهداف رجال الجيش والشرطة.

فيما قالت جريدة "الأهرام" إن الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عقد محادثات مهمة أمس مع نظيره الروسى سيرجى شويجو، بمبنى وزارة الدفاع بموسكو، وذلك فى إطار الزيارة الحالية، التى يقوم بها صدقى لروسيا، وتركزت المحادثات على سبل زيادة التعاون فى المجالين العسكرى والأمنى، ونقل وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات المسلحة فى البلدين.

وعلمت جريدة "المصرى اليوم" من مصادر بلجنة الإصلاح التشريعى، أن اللجنة المصغرة المُكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، برئاسة المستشار حسن بسيونى، رئيس اللجنة الاقتصادية، انتهت من المراجعة النهائية للنسخة الأخيرة لمشروع قانون الاستثمار، فى ساعة متأخرة من مساء الاثنين، بعد دمج مشروع القانون الذى أعدته اللجنة، والتعديلات التى أجرتها وزارة الاستثمار على القانون الحالى.

ونشرت جريدة "الشروق" فى صدر فحتها الأولى ما قالته وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن إن تهدف إلى سداد مستحقات شركات البترول والغاز بالكامل بحلول منتصف 2016 أى متأخرة عام تقريبا عن الموعد المعلن من قبل.

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