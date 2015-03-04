"فوربس": عائلتا ساويرس و"منصور" والفايد يمتلكون 23.5 مليار دولار

نجحت عائلتا ساويرس ومنصور، بالإضافة إلى محمد الفايد، فى الحفاظ على تواجدهم فى قائمة فوربس لأغنى أغنياء العالم فى 2015، بل وحققوا أيضاً زيادة فى ثرواتهم بقيمة 1.2 مليار دولار مقارنة بالعام الماضى.

بحسب تقديرات مجلة فوربس لعام 2015، المعلن عنها مساء أمس، بلغت ثروة ثمانية من أصحاب المليارات فى مصر 23.5 مليار دولار (حوالى 179 مليار جنيه)، منهم أربعة ينتمون لعائلة ساويرس، وثلاثة لعائلة منصور.

وتصدر ناصف ساويرس، للعام السابع على التوالى، قائمة المليارديرات المصريين بـ 6.3 مليار دولار، مقارنة بـ 6.7 مليار فى العام الماضى، ليكون أغنى رجل فى مصر ورابع أغنى رجل فى أفريقيا والـ 225 عالمياً.

وتشير فوربس إلى أن الفضل فى ثراء ناصف ووالده، أنسى، يرجع إلى قطاع الإنشاءات.

ويلى ناصف فى قائمة المصريين أصحاب المليارات، محمد منصور، الذى وصلت ثروته إلى أربعة مليارات دولار مقارنة بـ 3.1 مليار العام الماضى، ويشرف "محمد" على مجموعة منصور، التى تمتلك توكيل جنرال موتورز وماكدونالدز وسلسلة سوبر ماركت "مترو"، والمشروع العقارى العملاق "بالم هيلز"، ومستحضرات تجميل "لوريال".

وشكلت مبيعات سيارات جنرال موتورز المصدر الأساسى لثروة محمد منصور هذا العام، كما توضح فوربس.

ويأتى نجيب ساويرس فى المركز الثالث، بـ 3.1 مليار دولار، مقارنة بـ 2.8 مليار فى 2014، يليه يوسف وياسين منصور شقيقا محمد، بـ 2.9 و2.3 مليار دولار، مقارنة بـ 2.3 و1.8 مليار دولار فى العام الماضى.

ويقول التقرير، إن عائلة منصور واجهت مشكلة مع السلطة منذ ثورة يناير 2011، ولكن الوضع تحسن الآن.

واحتل عميد عائلة ساويرس، الأب أنسى، المركز السابع بـ 1.8 مليار دولار، مقارنة بـ 2.4 مليار دولار فى العام الماضى، ورغم أن ذلك يمثل خسارة لربع ثروته، فإنه مازال متفوقا على ابنه الأوسط سميح الذى تتجاوز ثروته المليار دولار بـ 200 مليون فقط.

وبهذا تحافظ عائلة ساويرس على لقب أغنى عائلة فى مصر بـ 12.3 مليار دولار، رغم خسارتها 900 مليون مقارنة بالعام الماضى، ورغم زيادة ثروة عائلة منصور بـ 2 مليار دولار فى 2015 لتصبح 9.2 مليار دولار.

أما المليادير الوحيد خارج العائلتين فهو محمد الفايد، البالغ من العمر86 عاما وسادس أغنى مصرى، بثروة تُقدر بـ 2 مليار دولار.

ويشتهر الفايد فى مصر بأنه صاحب نادى فولهام ومحلات هارودز فى إنجلترا، وتقول فوربس إن أهم مكونات ثروته الحالية فندق ريتز فى باريس والتجارة عبر الإنترنت، بعد أن باع نادى فولهام فى 2013 بـ 300 مليون دولار، ومتجر هارودز لـ "قطر القابضة" بـ 2.4 مليار دولار فى 2010.

181 مليارديرا إضافياً فى 2015

زاد عدد أصحاب المليارات فى العالم من 1645 مليارديرا فى 2014 إلى 1826 مليارديرا فى 2015، كما تقول فوربس.

وسيطر العصاميون على 65% من قائمة أصحاب المليارات حول العالم، بينما شكل الإرث المصدر الرئيسى لثروة أقل من 13% من مليارديرات العالم، وطور 22% من الأغنياء ثروات آبائهم.

وللمرة السادسة عشر، بيل جيتس هو أغنى رجل فى العالم بثروة وصلت إلى 79.2 مليار دولار بزيادة 3.2 مليار دولار عن العام الماضى.

وجاء المكسيكى كارلوس سليم حلو، المتخصص فى الاتصالات، فى المركز الثانى، للعام الثانى على التوالى، بعد أن كان الأغنى لمدة 4 سنوات.

واستطاع وارن بافت، المستثمر فى الأوراق المالية، العودة للمركز الثالث، بـ 72.7 مليار دولار، المبلغ الأكبر فى تاريخه، وبافت هو الأكثر ربحا فى العالم هذا العام، حيث زادت ثروته بـ 14.5 مليار.

وظهر مارك زوكربرج، مؤسس "فيس بوك"، فى قائمة الـ 20 الكبار لأول مرة، حيث شغل المركز الـ 16 فى قائمة الأغنياء.

وفيما يخص الدول، ذكرت فوربس أن جواتيمالا أصبح لديها ملياردير لأول مرة، وأن الصين ضمت 4 مواطنين فى قائمة أغنى خمسين شخصا، بينما كانت روسيا هى الأكثر خسارة حيث فقدت 23 مليارديرا، ليصبح عدد أصحاب المليارات فيها 88 فقط، وهو رقم أقل من أمريكا والصين وألمانيا والهند.

الإرث مصدر ثروة النساء

تظهر فوربس أن الإرث هو المصدر الرئيسى لثروات النساء، لتتكرر كلمات مثل أرملة وابنة ووريثة كثيرا فى توصيف فوربس المختصر للنساء الأغنى فى العالم.

وتتصدر قائمة أغنى نساء العالم هذا العام كريستى والتون وعائلتها، بثروة تُقدر بـ41.7 مليار دولار، جنت معظمها بعد وفاة زوجها، جون والتون، إبن مؤسس "وول مارت"، شركة بيع التجزئة الأمريكية الشهيرة، فى حادث طائرة فى 2005.

والسبب فى أن كريستى هى الأغنى فى عائلة والتون هو أنها استفادت من عمل حماها، سام والتون فى وول مارت، وعمل زوجها فى صناعة الألواح الشمسية.

وتأتى وريثة شركة مستحضرات التجميل الفرنسية "لوريال"، ليليان بيتانكور، فى المركز الثانى بين النساء والعاشر عموما، بثروة تبلغ 40.1 مليار دولار.

ورابع أغنى امرأة هى جاكلين مارس، حفيدة فرانك مارس، ورثت هى وأخواها عنه وعن أبيهم فورست، شركة إنتاج شيكولاتة "مارس" و"إم اند إمز".

وانضمت هذا العام إلى قائمة أغنى نساء العالم ماريا فرانك فيسولو، أرملة ملك النوتيلا، ميشيل فيرورو، الذى توفى فى فبراير الماضى، وترك لها 23.4 مليار دولار، لتحتل المركز الخامس، تلتها فى المركز السادس أرملة ستيف جوبز، مؤسس شركة "آبل"، الأميركية لورين باول جوبز بثروة تبلغ 19.5 مليار دولار.

نجيب ساويرس لــ CNN: تليفزيون "يورونيوز" محايد ومصر تحتاج للحقيقة

>

>