إبطال مفعول قنبلة بجوار محطة مياه بميت سلسيل دقهلية

تمكن خبراء المفرقعات بالدقهلية من إبطال مفعول قنبلة بجوار محطة مياه ميت سلسيل وضعها مجهولون، حيث تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية إخطارا بعد عثور العاملين بمحطة مياه ميت سلسيل على كيس أسود بجوار سور المحطة بعد فترة من انقطاع التيار الكهربائى.

وبفحص الجسم الغريب تبين أنه قنبلة خارج منها أسلاك وأبلغوا الأجهزة الأمنية وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات وأجهزة الدفاع المدنى برئاسة اللواء أسامة شعبان مدير الإدارة، وتبين أنه قنبلة شديدة الانفجار ومتصلة بتايمر وتم عمل كردون أمنى كبير وتم إيقاف محطة المياه وإبطال مفعول القنبلة، كما تحرر محضر بالواقعة وجار البحث عن المتهمين بوضع القنبلة.