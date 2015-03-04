أخبار عاجلة

كأس البرتغال: تشافيس يسعى لكسر عقدة جيماريش -
خاص مع سيف: أحمد مجاهد .. فيلسوف الجبلاية يفتح جعبته -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إبطال مفعول قنبلة بجوار محطة مياه بميت سلسيل دقهلية

Google+ Print
إبطال مفعول قنبلة بجوار محطة مياه بميت سلسيل دقهلية إبطال مفعول قنبلة بجوار محطة مياه بميت سلسيل دقهلية
تمكن خبراء المفرقعات بالدقهلية من إبطال مفعول قنبلة بجوار محطة مياه ميت سلسيل وضعها مجهولون، حيث تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية إخطارا بعد عثور العاملين بمحطة مياه ميت سلسيل على كيس أسود بجوار سور المحطة بعد فترة من انقطاع التيار الكهربائى.

وبفحص الجسم الغريب تبين أنه قنبلة خارج منها أسلاك وأبلغوا الأجهزة الأمنية وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات وأجهزة الدفاع المدنى برئاسة اللواء أسامة شعبان مدير الإدارة، وتبين أنه قنبلة شديدة الانفجار ومتصلة بتايمر وتم عمل كردون أمنى كبير وتم إيقاف محطة المياه وإبطال مفعول القنبلة، كما تحرر محضر بالواقعة وجار البحث عن المتهمين بوضع القنبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365