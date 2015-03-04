صافيناز:"ارتديت النقاب فى النيابة لأنى كنت تعبانة ومتعودة ألبسه فى الخليج"

أرجعت الراقصة صافيناز، سبب ارتدائها النقاب أثناء ذهابها إلى النيابة العامة على خليفة اتهامها بإهانة العلم المصرى، نظراً لإرهاقها الشديد فى ذلك الوقت وعدم قدرتها على التعامل مع وسائل الإعلام التى كانت متواجدة بكثافة، لافتة إلى أن أى شخص يقع فى نفس ظروفها سوف يقدم على فعل ذلك- ارتداء النقاب.

وأضافت صافيناز: "كنت تعبانة جداً ومش قادرة أتكلم أو أتصور وأنا عارفة أن الصحفيين كتير هناك، أى حد فى مكانى كان هيعمل كدا، وأنا عندى النقاب، أيام ما كنت شغالة فى الخليج كنت بلبس نقاب".

وأضافت الراقصة خلال حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج العاشرة مساءً المذاع على قناة دريم2، أنها لم تهدد بالانتحار وقت القبض عليها كما تداول البعض، وذكرت قائلة: "أنا مش مجنونة علشان أعمل كدة".