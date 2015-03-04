صلاح ضد يوفنتوس – المصري أمام ثلاث مهمات لهز شباك البيانكونيري

يحل محمد صلاح مع فريقه فيورنتينا الخميس المقبل ضيفا على يوفنتوس في ملعبه في إطار ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان في تلك المسابقة منذ تسعة أعوام، حينما نجح فريق السيدة العجوز في إقصاء الفيولا.

صلاح من المتوقع مشاركته نظرا لاعتماد المدير الفني للفيولا فينتشينزو مونتيلا عليه منذ انضمامه للفريق، ولكن الجناح المصري سوف يواجه أكثر من مهمة لفريقه أمام البيانكونيري ليواصل تثبيت أقدامه بعدما نجح في إنهاء عقدة ملعب جوسيبي مياتزا عندما سجل هدف الفوز على حساب إنتر ميلان في الدوري الإيطالي.

أول المهمات التي سوف يواجهها صلاح فهي محاولة تسجيل هدفا في المباراة لأنه خلال آخر ثماني مباريات بين الفريقين، نجح يوفنتوس في الحفاظ على نظافة شباكه في ست مرات.

ونظرا لأن هذه المباراة خارج ملعب الفيولا، فإن تسجيله لهدف قد يساهم في مضاعفة حظوظ فريقه في بلوغ المباراة النهائية للبطولة للموسم الثاني على التوالي.

أما المهمة الثانية فهي إنه منذ افتتاح ملعب يوفنتوس الجديد في عام 2011 التقى الفريقان عليه أربع مرات، لم يسجل الفيولا فيهما سوى هدفين فقط كانا عن طريق لاعب فيورنتينا السابق ومانشستر سيتي الحالي ستيفان يوفيتيتش، والمهاجم ماريو جوميز.

وسجل صلاح أربع أهداف وصنع آخر في ست مباريات منذ انضمامه للفريق الإيطالي قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

فيما تعد المهمة الثالثة هي محاولة قيادة فريقه للخروج بانتصار، بالطبع سيكون من الصعب تحقيق ذلك الأمر أمام حامل لقب الدوري الإيطالي خلال آخر ثلاث مواسم، خاصة وأن الأمر على ملعبه، لكن بالنظر إلى سجل الفيولا خلال الفترة الأخيرة، فهم يمرون بفترة ازدهار في النتائج، حيث لم يتعرضا للهزيمة في آخر ثماني مباريات بالدوري، كما أنهم وصلوا لربع نهائي الدوري الأوروبي أيضا.