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درصاف حمداني تطلق البومها “فيروز- باربارا” في فرنسا

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درصاف حمداني تطلق البومها “فيروز- باربارا” في فرنسا درصاف حمداني تطلق البومها “فيروز- باربارا” في فرنسا

غنت الفنانة التونسية درصاف حمداني في حفلها الاخير بالعاصمة الفرنسية باريس ضمن فعاليات مهرجان اسمه “اوفيل دي فوا” ” Au fil des voix” .
> في حفل تجاوز عدد الحاضرين بها الف شخص.
> وتم فيها توقيع البوم” باربارا – فيروز” الذي ضم نخبة من اغاني فيروز والفرنسية باربارا بصوت حمداني باللغتين العربية والفرنسية. وهو الالبوم الذي يحقق مبيعات عالية في السوق الفرنسية.
> حمداني غنت لفيروز “بنت الشلبية” و”بعدك على بالي” و”قديش كان في ناس” ،وكانت درصاف قد وقعت مع الشركة الفرنسية “اكور كروازي”" accords croisés” المتخصصة في انتاج الكاسيت.
> درصاف الحمداني مطربة تونسية، من مواليد تونس باحثة في علوم الموسيقى ومطربة غنت التراث التونسي والفن العربي الأصيل في مناسبات عديدة في تونس و خارجها مثل ، إسبانيا، فرنسا، اليونان، هولندا، كندا، لبنان.

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