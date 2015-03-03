بالصور.. إنهاء 70% من أعمال إنارة البر الغربي بالأقصر

أعلن الدكتور محمد سيد بدر محافظ الأقصر عن الانتهاء من مشروع إضاءة البر الغربى بنسبة 70% .

جاء ذلك خلال تفقدة لأعمال الإنارة بالبر الغربي، حيث صعد أكثر من كيلو ونصف من جبل القرنة لمباشرة أعمال توصيل الكابلات لكشافات مشروع إنارة البر الغربي.

و كان محافظ الأقصر قد أعلن في وقت سابق عن البدء في إعادة إضاءة المناطق الأثرية بغرب الأقصر، مشيرا إلي سرقة الكابلات الكهربائية خلال فترة الانفلات الأمنى التى أعقبت ثورة 25 يناير.

وأوضح “بدر”، أن كشافات الإضاءة بالبر الغربى، موجودة ولم تتم سرقتها، إلا أن هناك ما يقرب من 3800 متر من الكابلات الكهربائية الموصلة بتلك الكشافات هى التى تمت سرقتها، مما عطل إضاءة البر الغربى.