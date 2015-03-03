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بالصور..القمامة تحاصر الأهالي بالمنصورة

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بالصور..القمامة تحاصر الأهالي بالمنصورة بالصور..القمامة تحاصر الأهالي بالمنصورة

القمامة تحاصر الأهالي بالمنصورة

تقدم عدد من أهالى منطقة الحوار وسيدى ياسين بشكاوى للسيد محافظ الدقهلية والسيد رئيس حى غرب المنصورة بسبب تراكم أطنان من القمامة فى المنطقة، مما أدى إلى انتشار القوارض والزواحف التى تهدد حياة الأطفال والكبار على حد سواء.

وقد أكد إبراهيم عبد المنعم أحد سكان المنطقة أنه توجه للسيد المحافظ بشكوى موقع عليها من أكثر من 100 ساكن بالمنطقة إلا أن السيد المحافظ رفض مقابلة بحجة إنشغاله وضيق الوقت.

وأضاف محمد سمير أحد سكان المنطقة أن الفئران والثعابين بدائت تتعايش معنا وكأنها جزء من الأسرة شكونا لكل الجهات ولم نجد من مجيب ولن يجيبنا إلا الله وحسبى الله ونعم الوكيل.

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