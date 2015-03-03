“تعليم السويس” تعلن عن توافر فرص للتعين بديوان المديرية

أعلنت اليوم مديرية التربية و التعليم بالسويس عن حاجتها إلى شغل وظائف إشرافية بديوان المديرية و إدارة شمال التعليمية.

وأشار بيان صادر من مديرية التعليم أن نرفانا منصور مدير إدارة الوظائف الإشرافية حددت الوظائف الشاغرة وهى مدير إدارة “التعليم الابتدائى و الثانوى و تنسيق الابتدائى و تنسيق الوظائف الإشرافية و الإحصاء و الموازنة و شئون الطلبة و التعليم الصناعى و الشئون القانونية و الجودة و العلاقات العامة و الإعارات الخارجية و البيئة و السكان و التربية الخاصة و الجمعيات الأهلية” .

و فى إدارة شمال “مدير إدارة شئون الطلبة و العلاقات العامة و التخطيط و المتابعة و التعليم الابتدائي و تنسيق التعليم الابتدائي و تنسيق الإعدادى و الثانوى و التعليم الخاص” و مرفق صورة الإعلان موضحاً بها شروط شغل الوظائف علماً بأنه سوف يتم غلق باب قبول الطلبات بعد مرور 15 يوماً من تاريخ الإعلان.