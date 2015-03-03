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ليليان داوود تستضيف نجيب ساويرس في الصورة الكاملة السبت المقبل

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ليليان داوود تستضيف نجيب ساويرس في الصورة الكاملة السبت المقبل ليليان داوود تستضيف نجيب ساويرس في الصورة الكاملة السبت المقبل

المهندس نجيب ساويرس

يحل رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس يوم السبت المقبل ضيفًا على الإعلامية ليليان داوود في برنامج الصورة الكاملة الذي يذاع عبر قناة ontv في الساعة العاشرة مساءً.

ويتحدث المهندس نجيب ساويرس في حوار عن الاقتصاد والسياسة والانتخابات وحرية الإعلام وتقييمه لاستعدادات للمؤتمر الإقتصادي والتوقعات العالية منه ودور رجال الأعمال في إنجاحه ، رؤيته لمستقبل الأقتصادي في ظل الأزمة الحالية وحدود المسئولية الإجتماعية لرجال الأعمال.

ويتحدث ساويرس عن كيف يرى البرلمان القادم ورؤيته لأداء الأحزاب المصرية واستعدادات  حزب المصريين الأحرار لانتخابات بعد حكم الدستورية ، بالإضافة إلى مشاريعه الإعلامية الجديدة وكيف يرى الهجوم على الإعلاميين وأسبابا غياب وجوه إعلامية بارزة بعد 30 يونيو.

 

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