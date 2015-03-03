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برلمانية أوروبية: حقوق الإنسان في البحرين لا تزال مدعاة للقلق الشديد وسط انتهاكات ممنهجة

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برلمانية أوروبية: حقوق الإنسان في البحرين لا تزال مدعاة للقلق الشديد وسط انتهاكات ممنهجة برلمانية أوروبية: حقوق الإنسان في البحرين لا تزال مدعاة للقلق الشديد وسط انتهاكات ممنهجة

باربرا ماتيرا

أكدت العضو في البرلمان الأوروبي باربرا ماتيرا أن حالة حقوق الإنسان في البحرين ما تزال مدعاة للقلق الشديد في ظل استمرار الإنتهاكات الممنهجة.

الإيطالية باربرا قالت أن السلطات البحرينية تنتهك “حقوق الأفراد في التظاهر السلمي، والتعبير عن آرائهم بحرية والتمتع بالحرية الرقمية”، وتطرقت لاستهداف النشطاء بشكل ممنهج ومستمر.

وذكرت أن السلطات البحرينية تستهدف واحد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان الأكثر شهرة في البحرين نبيل رجب والذي حكم عليه بالسجن ستة أشهر بعد تهمٍ بإهانة هيئة حكومية على تويتر.

وفي سؤالٍ برلماني قالت باربرا: “في ضوء واقع استمرار السلطات البحرينية في الانتهاك والحد من هذه الحقوق: ما هي الإجراءات التي تنوي اتخاذها مفوضة السياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني لضمان الحق في حرية التعبير وحماية المعلومات في هذا البلد؟.

وأضاف: “وما هي الإجراءات التي اتخذت لمعالجة الوضع في البحرين في ضوء النتائج والتوصيات الواردة في قرار البرلمان الأوروبي 6 فبراير عام 2014، وخاصة فيما يتعلق بحالات نبيل رجب، عبد الهادي الخواجة وإبراهيم شريف؟”.

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