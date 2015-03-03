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وفد طبي من وزارة الصحة يطير إلى أديس أبابا للقيام بعدة عمليات جراحية

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وفد طبي من وزارة الصحة يطير إلى أديس أبابا للقيام بعدة عمليات جراحية وفد طبي من وزارة الصحة يطير إلى أديس أبابا للقيام بعدة عمليات جراحية

وزارة الصحة

قام وفد طبي مصري مكون من 15 طبيبًا بترتيب من وزارة الصحة بزيارة إلى أديس أبابا للقيام بعمليات جراحية فى عدد من التخصصات تضم الأنف والأذن والحنجرة والعظام، بالإضافة إلى عقد دورة تدريبية فى مجال الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك فى مستشفى سان بول بالعاصمة أديس أبابا وتأتى الزيارة فى إطار التعاون المشترك بين وإثيوبيا فى مجال الصحة.

وأجرى الفريق الطبى فى تخصصي الأنف والأذن والحنجرة والعظام نحو 40 عملية جراحية دقيقة لحالات وإصابات متقدمة باستخدام طرق وتقنيات علاج حديثة، كما قام بتقديم عدة محاضرات تدريبية لأعضاء قسم الأنف والأذن والحنجرة والعظام بالمستشفى، بالإضافة إلى دورة تدريبية لنحو 20 ممرضا في مجال التعقيم والوقاية من الأمراض.

وقد احتفى السفير المصري في أديس أبابا محمد إدريس بالوفد الطبي، حيث أكد على أهمية تطوير التعاون بين البلدين لكي يشمل كافة المجالات، ومنها التعاون الطبي بحيث يشمل المزيد من التخصصات الطبية، بالإضافة إلى أهمية تدريب الكوادر الأثيوبية العاملة في مجالات الصحة تحت إشراف الأساتذة والخبراء المصريين.

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