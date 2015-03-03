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إيقاف حركة قطارات”القاهرة_الاسكندرية” بالمنوفية للاشتباه فى وجود قنبلة

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إيقاف حركة قطارات”القاهرة_الاسكندرية” بالمنوفية للاشتباه فى وجود قنبلة إيقاف حركة قطارات”القاهرة_الاسكندرية” بالمنوفية للاشتباه فى وجود قنبلة

أرشيفية

توقفت مساء اليوم  حركة القطارات ” القاهرة – الاسكندرية ” قبل محطة بركة السبع بمحافظة المنوفية بعد العثور على جسم غريب على قضبان السكة الحديد والاشتباه فى إحتوائه على مواد متفجرة وتم إبلاغ الشرطة وخبراء المفرقعات لفحص البلاغ.

وتلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ببلاغ من عامل مزلقان سكة حديد بركة السبع ببلاغ من مواطن شاهد جسم غريب بجوار قضبان السكة الحديد على خط ” القاهرة – الاسكندرية ” وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات والحماية المدنية وتم عمل كردون أمنى واتخذ مدير الأمن قرارا بإيقاف حركة القطارات مؤقتا لحين فحص البلاغ.

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