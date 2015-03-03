وزير الإعلام الأردني الأسبق: المنطقة العربية تَمرُ بمرحلة تخبط شديد

قال وزير الإعلام الأردني الأسبق راكان المجالي إنّ المنطقة العربية تمر بمرحلة تخبط “شديد”، وذلك نتيجة التراكمات، وعجز الحكومات السابقة عن تحقيق متطلعات الشعوب.

وأضاف المجالي في لقاءٍ له بِبرنامج “ضيف اليوم”، الذي يُذاعُ على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم، مع الإعلامي عبيدة الضمور، أنّ الواقع العربي يُعدُ “معقداً”، بسبب التراكمات السلبية، مُضيفاً”أؤمن بأنه كان هناك استبداد في كل الأنظمة العربية السابقة لذلك الربيعُ العربي كان مشروعاً نتيجة التردي ، وأنّ هذا الربيع تحول إلى كارثة لعدم وجود أيدلوجية، وتنظيم حقيقي، وأطر محددة.

وتابع المجالي أنّ الربيع العربي تحول إلى “كارثة” بسبب وجود أصابع خارجية دخلت على هذا الربيع.

وحول موضوع “داعش”، قال المجالي إنّ قضية داعش المسلحة بدأت من الشيشان بسبب أنّ الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الاسرائيلي دخلت الشيشان لمحاربة روسيا عن طريق المتطرفين، قائلاً”لا أعرف من هي داعش”، لافتاً إلى أنّ كل مخابرات العالم لها يد في داعش.

وأوضح المجالي أن”البرلمان الأردني شبيه بمدرسة المشاغبين، بسبب عدم وجود جدية بين أعضاء البرلمان”، متمنياً من النواب التحدث بموضوعية، لافتاً إلى أنّ الدبلوماسية الأردنية هي التي يقودها جلالة الملك الأردني”.

ونوّه المجالي إلى أن الأردن لا تتواكب مع الفكر الذي يطرحه جلالة الملك، موضحاً أن فكره يحتاج إلى ترجمة على أرض الواقع.

وأشار المجالي إلى أنّ المشهد الإعلامي في الأردن “بائس” سواء من ناحية المهنية أو عدم الكفاءة، أو عدم القدرة على الإقناع، قائلاً”هناك معاناة كثيرة في الإعلام الأردني”، مردفاً أن الإعلام الأردني لا يتطور خاصة مع الأحداث الأخيرة، ولا يُمثل الهوية الأردنية.