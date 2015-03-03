بالفيديو…عرض فيلم “رسائل من اليرموك” بمهرجان حقوق الإنسان الدولى غدا

يعرض المحرج الفلسطينى رشيد مشهراوى فيلمه الوثائقى “رسائل من اليرموك” غدا الأربعاء 4مارس، وذلك من فعاليات مهرجان حقوق الأنسان الدولى التابع لهيئة الأمم المتحدة ، والمقام بالعاصمة السويسرية “جينيف.

و عن الفيلم يقول مشهراوي “هي رسائل مخيم التُقطت في لحظات بالغة التعقيد، رسائل إنحازت للحياة في مواجهة الموت، لحظات حب في زمن الحرب، وإنشغالات اللاجئين بسؤال الوطن والمنفى. هي حكاية في حكاية ما زالت تروى من خلال صور ثابتة وأخرى متحركة، مرّة محكية، ومرّة مرئية، مليئة بهم وعنهم، مرسومة بالأمل في حياة أفضل. رسائل يكتبها شريط سينمائي بلغة وثائقية تشبه الحياة.

ويسلط الفيلم الضوء على جزء من معاناه عشرات الاف الفلسطينيين المحاصرين في مخيم اليرموك ويوثق يوميات حياتهم في ظل الحصار و الجوع و الموت و الحب و الامل.

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