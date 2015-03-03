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جنايات السويس تحبس 12 إخواني 3 سنوات وتغريمهم 20 ألف جنيه‎

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جنايات السويس تحبس 12 إخواني 3 سنوات وتغريمهم 20 ألف جنيه‎ جنايات السويس تحبس 12 إخواني 3 سنوات وتغريمهم 20 ألف جنيه‎

أرشيفية

قررت محكمة جنايات السويس الدائرة الأولي عصر اليوم  برئاسة المستشار ممدوح محمود عمر وبعضوية المستشار هشام فؤاد عطية عضو اليمين والمستشار إسماعيل على إسماعيل عضو اليسار وسكرترية جمال محمد أحمد ومحمد سليمان حبس 10 متهمين 3 حضوري و 7 غيابي 3 سنوات بالقضية رقم 2391 جنايات الأربعين 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه ، حيث ينتمي جميع المتهمين لتنظيم الإخوان الإرهابي.

حيث واجه جميع المتهمين تهم بالتحريض على العنف ونشر الفوضي والتعدي على منشآة حيوية وخاصة وتكدير السلم العام ومخالفة القانون خلال أحداث العنف التى شاهدتها المحافظة فى 7 مارس 2014 بشارع المدينة المنورة بحي الأربعين.

كما قررت محكمة الجنايات بالقضية رقم 5115 جنايات الأربعين والمتهم فيها 2 إخوان بالحبس 3 سنوات،و غرامة 20 ألف جنيه بتهمة التحريض على العنف وحشد المواطنين ضد الجيش والشرطة بأحداث 22 فبراير 2014 بحي الأربعين.

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