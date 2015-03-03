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ملك السعودية ورئيسة كوريا الجنوبية يوقعان اتفاقية تفاهم بين البلدين

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ملك السعودية ورئيسة كوريا الجنوبية يوقعان اتفاقية تفاهم بين البلدين ملك السعودية ورئيسة كوريا الجنوبية يوقعان اتفاقية تفاهم بين البلدين

ملك ورئيسة كوريا الجنوبية يوقعان اتفاقية تفاهم بين البلدين

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصره بالرياض اليوم جلسة مباحثات رسمية مع بارك كون هي رئيسة جمهورية كوريا.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات كافة ، وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وعقب جلسة المباحثات وبحضور خادم الحرمين الشريفين ورئيسة جمهورية كوريا جرى توقيع اتفاقية ومذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا، حيث تتعلق الاتفاقية بالتعاون بين البلدين في مجال النقل البحري، ووقعها وزير النقل المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل فيما وقعها عن الجانب الكوري وزير الخارجية يون بيونغ سي.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول برامج التعاون النووي لبناء الشراكة الذكية والبناء المشترك للقدرات البشرية النووية والبحث العلمي ، وقعها رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني ، فيما وقعها عن الجانب الكوري وزير العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي تشوي يانج هي، كما جرى توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الاقتصاد الإبداعي وقعها الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، فيما وقعها عن الجانب الكوري وزير العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي تشوي يانج هي.

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