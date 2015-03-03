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فينجر: أرسنال لا يستطيع المنافسة على الدوري ولكن

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فينجر: أرسنال لا يستطيع المنافسة على الدوري ولكن فينجر: أرسنال لا يستطيع المنافسة على الدوري ولكن

أكد المدير الفني لأرسنال آرسين فينجر أن فريقه لا يستطيع المنافسة مطلقا على لقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي ومانشستر سيتي خلال الموسم الجاري.

أرسنال يحتل المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، و9 نقاط عن تشيلسي صاحب الصدارة.

ويؤمن فينجر أن المدفعجية غير قادرين حتى على التواجد في سباق المنافسة على اللقب، لكنه أوضح أنه لا يوجد أي شخص قد يعرف ماذا سوف يحدث في المستقبل.

وأضاف في تصريحاته لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية "في الوقت الحالي أهم شيء هو الاستمرار في تقديم النتائج الجيدة وتحقيق الفوز في المباريات المقبلة".

وأكمل"حاليا نحن بعيدون جدا عن تشيلسي لنقول إننا في سباق المنافسة على اللقب، لكننا لا نعرف ماذا قد يحدث مستقبلا".

وأردف"لكن فارق النقاط مع مانشستر سيتي ليس كبيرا، وهو ما يجعل لدينا فرصة من أجل الوصول للمركز الثاني".

وتحدث فينجر أيضا عن مانشستر سيتي نفسه، حيث شدد على أن آمال فريق المدرب التشيلي مانويل بيلليجريني في الفوز باللقب لا تعد صعبة رغم فارق النقاط الثماني مع تشيلسي.

وأوضح"لقد قاموا بالفوز بالبطولة قبل ثلاث سنوات رغم التأخر بنفس رصيد النقاط، فما المانع من أن يحققوا نفس الإنجاز مرة أخرى"؟

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