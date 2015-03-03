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بيلليجريني: لا أحتاج للفوز بالألقاب للنجاة من الإقالة

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بيلليجريني: لا أحتاج للفوز بالألقاب للنجاة من الإقالة بيلليجريني: لا أحتاج للفوز بالألقاب للنجاة من الإقالة

أكد مانويل بيلليجريني المدير الفني لمانشستر سيتي أنه لا يحتاج الفوز بالألقاب خلال الموسم الجاري من أجل ضمان بقائه على رأس الإدارة الفنية للفريق وعدم إقالته.

بيلليجريني يتعرض لانتقادات كثيرة خلال الفترة الأخيرة بعدما اقترب من وداع دوري أبطال أوروبا بعد هزيمته أمام برشلونة بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الـ16، فيما يتخلف عن تشيلسي في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بخمس نقاط، وللزرق مباراة أقل.

وتحدث المدرب التشيلي في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء ونقلته صحيفة "ديلي ميل" مشددا على أنه لا يشعر بأي ضغوط عليه في الفترة الحالية.

وأضاف "أشعر بالضغط عندما لا يؤدي فريقي بالشكل المطلوب فقط، كل الأشياء الأخرى غير مهمة على الإطلاق".

وأكمل "عندنا وقعت تعاقدي مع النادي، لم يبلغني أي شخص إنه علي أن أفوز بخمسة ألقاب في خمسة سنوات".

واختتم "أهم شيء بالنسبة إلي هو اللعب بنفس الطريقة التي كنا نلعب بها من قبل، أسلوبنا لن يتغير".

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