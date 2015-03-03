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تقرير: جوارديولا تعرض لحادث مروري طفيف

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تقرير: جوارديولا تعرض لحادث مروري طفيف تقرير: جوارديولا تعرض لحادث مروري طفيف

(إفي): تعرض الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي بايرن ميونخ الألماني الأحد لحادث مروري طفيف لم يسفر عن تعرضه لأي إصابات خطيرة، بحسب ما ذكرته صحيفة (بيلد) الألمانية يوم الثلاثاء.

وكشفت الصحيفة، التي نقلت الأمر عن "شهود عيان"، عن حادث جوارديولا تحت عنوان "هل تأخر مدرب بايرن في الضغط على المكابح".

وأوضحت أن الشاهد سمع صوت اصطدام صباح الأحد وعندما نظر من النافذة رأى جوارديولا وهو يترجل من سيارته، وهي واحدة من طرازات شركة "أودي" الألمانية إحدى الرعاة الرسميين لبايرن، لكي يتحدث مع سائق السيارة الأخرى، وهو من طراز "بولو".

وأضافت أن "جوارديولا أعطى السائق الآخر ورقة"، لم يعرف محتواها، بينما "لم يظهر أي شرطي" بمنطقة الحادث.

وبعدها سمح المدرب للسائق الآخر بالتقاط صورة "سيلفي" معه ثم مضى في طريقه.

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