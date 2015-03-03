برشلونة: لن نتهاون أمام فياريال

(إفي): قال المدير الفني لفريق برشلونة لويس إنريكي إنه رغم فوز فريقه بذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم على فياريال (3-1)، إلا أنه "لن يتهاون" غدا الاربعاء بلقاء الإياب وسيتوجه للمباراة بنية الحصول على بطاقة التأهل لنهائي البطولة المحلية.

وفي مؤتمر صحفي عشية لقاء الإياب غدا على ملعب المادريجال، شدد مدرب البرسا على أن الفريق "لن يكون في نزهة" مؤكدا أن اللقاء الحاسم "سيكون أكثر من جذاب".

وقال "فياريال فريق خطير للغاية ونحن أيضا. لن نكون في نزهة لدينا رغبة كبيرة في الفوز والتأهل للنهائي ونحن متفائلون حيال ذلك ونمر بفترة جيدة من حيث الأداء والنتائج" وحث لاعبيه على "الفوز بنتيجة جيدة" منعا لحدوث مفاجأت.

وأوضح أن "فياريال يتمتع بمهارات كثيرة بالكرة ولديه لاعبين يجيدون اللعب في القلب، ورؤوس حربة يتميزون بالسرعة. هو فريق من افضل الفرق بالبطولة".

وعن احتمالية عدم مشاركة لاعبيه الأساسيين خابير ماسكيرانو ولويس سواريز في نهائي البطولة في حال تلقى احدهما البطاقة الصفراء غدا، قال إنه يضع هذا الأمر في حسبانه وسيرى كيف ستسير الأمور.

وعن وضع الفريق الكتالوني قال إنريكي إن فريقه "في حالة جيدة فيما يتعلق بضغط المباريات وبالنظر إلى البدائل في كل مركز" ولكن "لا يعرف ما إذا كان ذلك سيفضي إلي الفوز بألقاب".

وفيما يتعلق بغضب بعض لاعبيه عند استبدالهم خلال المباريات، مثل في حالة لويس سواريز بلقاء غرناطة (3-1) بالجولة الـ25 من الليجا، لم يرغب إنريكي في الدخول في مجادلات ولكن حين سؤاله ما إذا كان يرغب هو في خوض جميع المباريات بينما كان لاعبا، أجاب بالنفي موضحا "لم أرغب في لعب جميع المباريات".