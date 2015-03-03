بالأرقام - كم مباراة يحتاجها مورينيو وجوارديولا وفينجر للفوز ببطولة؟

هدف أي مدرب دائما هو الفوز بالألقاب وقيادة فريقه لمنصات التتويج، وهو ما يوضحه جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي بعد الفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية حيث قال:"من الصعب أن أعيش بدون الفوز ببطولات".

مورينيو بعد تتويجه بكأس الرابطة أصبح لديه رقما متميزا وهو الفوز ببطولة بعد كل 35 مباراة، ولكن هل هذا الرقم هو الأفضل أمام كبار مدربي الأندية الأوروبية؟

صحيفة "ديلي ميل" ألقت الضوء على مسيرة المدربين الأوروبيين، وكم عدد المباريات التي يحتاجونها من أجل الظفر بالبطولات.

البداية مع المدرب البرتغالي ونظيره بيب جوارديولا، فمورينيو حقق 21 بطولة في 727 مباراة، بمعدل بطولة بعد كل 35 مباراة، لكن هذا الرقم يعد ضعيفا مقارنة بالمدير الفني لبايرن ميونيخ.

جوارديولا ظفر بـ19 بطولة مختلفة بعد خوضه 378 مباراة بمعدل لقب كل 20 مباراة، ويعد هو صاحب أفضل رقم بين كل المدربين الذين تواجدوا في القائمة.

فيما حقق لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد بطولة بعد كل 44 مباراة، حيث ظفر بـ19 بطولة بعد خوضه 831 لقاء.

أما بالنسبة لمدرب يونايتد المعتزل السير أليكس فيرجسون، فهو كان يحقق بطولة كل 49 مباراة، حيث توج بـ44 لقب مع كل الأندية التي دربها، كان أبرزهم بالطبع مع الشياطين الحمر، بعد خوضه لـ2131 مباراة.

فيما يتخلف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد كثيرا عن كل المدربين السابقين حيث حقق 16 بطولة بعد خوضه 952 مباراة، أي أن معدله يساوي لقب جديد كل 60 لقاء.

ولكن أرسين فينجر مدرب أرسنال يأتي بعيدا جدا عن كل منافسيه، بعدما خاض 1487 مباراة، حقق فيهم 16 بطولة، ليكون معدله هو الظفر بميدالية جديدة بعد 88 لقاء.