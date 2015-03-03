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ميسي عن مواجهة فياريال: ستكون معقدة ولكن علينا استغلال هذه الفرصة

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ميسي عن مواجهة فياريال: ستكون معقدة ولكن علينا استغلال هذه الفرصة ميسي عن مواجهة فياريال: ستكون معقدة ولكن علينا استغلال هذه الفرصة

(إفي): أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة أن أمام فريقه فرصة عليه اغتنامها للتأهل لنهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويواجه الفريق الكتالوني الأربعاء منافسه فياريال في إياب الدور نصف النهائي بملعب المادريجال، علما بأن لقاء الذهاب انتهى لصالحه بثلاثة أهداف لواحد.

وقال ميسي عبر صفحته الرسمية على موقع (فيسبوك) الاجتماعي "نستعد لمباراة الغد، ستكون معقدة ولكن علينا استغلال هذه الفرصة".

وكان فياريال قد أحرج ريال مدريد في الليجا مؤخرا وتعادل على ملعبه سانتياجو برنابيو بهدف لمثله، ليهدي برشلونة فرصة ثمينة لاستعادة صدارة الليجا إذا ما نجح في الفوز بالكلاسيكو أواخر الشهر الجاري.

يذكر أن برشلونة خرج الموسم الماضي خالي الوفاض من البطولات الثلاثة الكبرى (الدوري والكأس المحليين ودوري الأبطال الأوروبي).

ويحمل الفريق الكتالوني الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس الملك (26 مرة) آخرها موسم 2011-2012.

وسيواجه برشلونة حال بلوغه النهائي الفائز من مواجهة اثلتيك بلباو واسبانيول.

وخرج ريال مدريد حامل اللقب من الدور ثمن النهائي أمام جاره أتلتيكو، الذي أطاح به الفريق الكتالوني لاحقا من ربع النهائي.

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