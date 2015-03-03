غرامة على بيكيه بسبب أسلوبه التحقيري وعنفه اللفظي تجاه رجال شرطة

(إفي): حكمت قاضية إسبانية على لاعب برشلونة جيرارد بيكيه بغرامة قيمتها 10 آلاف يورو بسبب حديثه بشكل غير لائق وعدواني ينم عن ازدراء مع رجلي شرطي غرموا شقيقه بسبب ركنه لسيارته بصورة خاطئة.

وأدانت القاضية ماريا أسونسيون جونزاليس في حكمها "الأسلوب التحقيري والعنف اللفظي والتعبيري" الذي مارسه اللاعب تجاه رجلي الشرطة في الواقعة التي تعود لـ13 أكتوبر 2014.

وكان الشرطيان طالبا بغرامة قيمتها 10 آلاف و500 يورو أمام 900 طالبت بها النيابة، حيث ارتأت القاضية تلبية طلب رجلي الأمن بسبب الوضع الاقتصادي للاعب الذي يحصل سنويا على ما يقل عن ستة ملايين يورو.

ويمكن الطعن على الحكم ولكن اذ لم يسدد بيكيه قيمة الغرامة في مهلة مدتها سبعة أيام بعد ثبوته فإن اللاعب قد يتعرض لعقوبة أخرى.