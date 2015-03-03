بالصور..مبادرة لمفتشي الأثار بأسوان لرفع 70 طن رمال من منطقة النبلاء الأثرية

أطلق مفتشى أثار أسوان مبادرة تطوعية لرفع الرمال المتراكمة من فوق سلم أثرى تابع لمقابر الأمراء فى غرب أسوان يستخدمه الزوار للوصول إلى المقابر،وتبلغ درجاته 120 درجة تراكمت عليها الرمال منذ حوالى 18 عاماً.

وتم إطلاق المبادرة لتنظيفه والحفاظ عليه وتسهيل الطريق على الزوار أثناء ،الصعود والنزول من المقابر.

ومن ناحيته قال مدير عام أثار أسوان والنوبة نصر سلامة إنه سعياً للحفاظ على المواقع الأثرىة وعلى راحة زائريها تطوع مفتشى ومرممى الأثار برفع الرمال المتراكمة من فوق السلم المؤدى إلى مقابر الأمراء فى غرب أسوان،موضحاً أن تم رفع 70 طن من الرمال فى مدة أستغرقت حوالى ثلاث أسابيع، وتم نقلها إلى مكان أخر عكس أخر عكس أتجاه الرياح ضماناً لعدم عودتها مرة أخرى.

وأضاف أنه تم تنفيذ أعمال المبادرة عقب موافقة مفتشى ومرممى الأثار بعد طرح الفكرة عليهم وبدءوا فى العمل بأيديهم وبمعدات بسيطة وفروها بالجهود الذاتية ،دون أى تكلفة مادية ،بالرغم أن تنظيف السلم كانت ستصل تكلفته إلى 10 آلاف جنيه ،مشيراً إلى أن تلك الأعمال تدل على حب الأثرى لموقعه وإصراره على الحفاظ عليه وظهوره فى أجمل صورة أمام الزائر.