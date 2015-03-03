محمد بن زايد يستقبل ولي عهد دوقية لوكسمبورج

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمجلس في قصر البحر اليوم سمو الأمير غييوم ولي عهد دوقية لوكسمبورج الذي يزور الإمارات حاليا.

ورحب ولي عهد أبوظبي بزيارة ولي عهد لوكسمبورج والوفد المرافق له للدولة معربا عن تمنياته لهذه الزيارة بالنجاح والتوفيق وأن تسهم في تنمية وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين حسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وبحث اللقاء تعزيز علاقات التعاون في المجالات التي تخدم المصالح المشتركة وتسهم في فتح آفاق أوسع للعمل الثنائي وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات التي تهم الجانبين.