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وزير الإسكان: سنعرض 30 مشروعًا إسكانيًا في المؤتمر الاقتصادي

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وزير الإسكان: سنعرض 30 مشروعًا إسكانيًا في المؤتمر الاقتصادي وزير الإسكان: سنعرض 30 مشروعًا إسكانيًا في المؤتمر الاقتصادي

وزيرالإسكان مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان أن المؤتمر الاقتصادي سيكون بداية النهوض بمصر وليس النهاية، مشيرًا إلى أن هناك نحو 2000 مستثمر أكدوا حضورهم المؤتمر.

وأكمل وزير الإسكان  خلال حواره في برنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبني عسل، “تم اختيار 10 قطاعات لعرض مشروعاتها في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وأكثر من 30 مشروع اقتصادي في مجال الإسكان سيتم عرضهم في المؤتمر الاقتصادي”.

وأضاف أن هناك مشاريع تم الاتفاق عليها وسيتم توقيعها بالمؤتمر، مؤكدًا أن التمثيل الدولي سيكون على مستوي عالي، مشيرًا إلى أن مشاريع الإسكان التي سيتم عرضها في المؤتمر الاقتصادي من أجود وأفضل المواقع في محافظات الجمهوية.

وأكمل أن الوزارة بدأت بناء مشروع توشكى من جديد ونحتاج لتمويل بقيمة مليارات من الجنيهات، ونعمل علي تشجيع الشركات مع المستثمرين العرب والأجانب لتحقيق مصلحة الوطن.

وأشار إلى أن هناك اتفاقيات لعمل ترام داخلي في مدينة 6 أكتوبر، وكشف الوزير أنه في يونيو المقبل سيصل حجم الإنفاق على المشروعات الإسكانية إلى 14 مليار جنيه.

وتابع مدبولي، “نسعي لعمل مدينة ساحلية جديدة بمنطقة العلمين وكونيش بطول 14 كيلو.. المرحلة الأولى لمدينة العلمين الجديدة استثمارتها تصل إلى 30 مليار جنيه”.

وأضاف وزير الإسكان أن الدولة تستهدف خلال 40 عامًا مضاعفة الحيز العمراني في .

وكشف مدبولي عن طرح 3000 قطعة أرض من وزارة الإسكان للأفراد والشركان في مارس المقبل.

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