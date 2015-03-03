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الإعدام شنقًا لمتهم والسجن 15 سنة لاخر لاتهامهما بقتل طفل‎

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الإعدام شنقًا لمتهم والسجن 15 سنة لاخر لاتهامهما بقتل طفل‎ الإعدام شنقًا لمتهم والسجن 15 سنة لاخر لاتهامهما بقتل طفل‎

أرشيفية

قضت محكمة جنايات نجع حمادي،اليوم برئاسة المستشار الدكتور جابر يوسف المراغي، وعضوية المستشارين عبدالعزيز فاروق، ومحمد عزت مناع، وأمانة سر محمد عبدالعزيز جمعة وأبو امعارف عبد الشافى، بالإعدام شنقًا لمتهم والسجن 15 سنة لآخر لإتهامهما بقتل طفل بعد خطفه بأبوتشت
> ترجع وقائع الأحداث إلى فبراير 2013 عندما تلقت مديرية أمن قنا إخطار من “هناء .ش. ع ” 29 سنة ربة منزل بإختطاف نجلها ” يوسف . م ” وطلب فدية مالية قدرها200 ألف جنيه.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة،كلا من “أحمد. ح. م” 15 سنة ، و “محمد. ع. م” 22سنة و”إسلام. ن. م ” 18 سنة حيث قام المتهم الأول بإستدراج المجني عليه، بتحريض من الثاني بقصد إخفائه وطلب فدية مالية 200 ألف جنيه من والده، نظير إطلاق سراحه وبضبط المتهمين اعترفوا بإختطاف المجني عليه وإيداعه فى منزل خاص بعم المتهم الثاني بقصد طلب فدية مالية وعندما حاول المجنى علبة الأستغاثه بالجيران قاموا بخنقه حتى لفظ أنفاسة الأخيرة وألقوا بجثته داخل بئر بالزراعات وبعد الكشف عن الجريمة، أرشدوا عن مكان الجثة، وقامت الأجهزة الأمنية بإنتشالها، وتحررالمحضر اللازم للواقعة،وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقضت المحكمة بالإعدام شنقًا للمتهم الثانى بعد حصولها على الإذن الشرعى من مفتى الجمهورية، وبالسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثالث و السجن 15 سنة للمتنم الثانى بعد إحالتة لمحكمة الأحداث.

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