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المرشح لمساعدة كوبر يوضح صعوبة مهمة الأرجنتيني في قيادة مصر

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المرشح لمساعدة كوبر يوضح صعوبة مهمة الأرجنتيني في قيادة مصر المرشح لمساعدة كوبر يوضح صعوبة مهمة الأرجنتيني في قيادة مصر

يرى أسامه نبيه المرشح لمساعدة هيكتور كوبر المدير الفني الجديد لمنتخب أن مهمة الجهاز الفني الجديد صعبة للغاية.

وكان اتحاد كرة القدم قد أعلن تعيين كوبر كمدير فني للمنتخب ومعه أسامه نبيه مدرب للمنتخب وأحمد ناجي مدربا لحراس المرمى في حالة موافقة الأرجنتيني على التعاون معهما.

وقال نبيه في تصريحات تليفزيونية يوم الثلاثاء أن الصعوبة التي ستقابل الارجنتيني فى مهمته تعود أسبابها إلى عدم استقرار الدورى المصرى وتوقفاته المتعددة مما يؤثر على المستوى الفني والبدني للاعبين مما يضعف مستوى اللاعبين وعدم ظهورهم بالمستوى المطلوب على ساحه اللعب الدولي.

وتابع انه سيبذل كل جهد من أجل ان يساهم فى معرفة المدير الفني الجديد على الكرة المصرية بحثا عن نجاح في الفترة المقبلة.

وأوضح المرشح لتدريب المنتخب أن كوبر سيصل إلى القاهرة في نهاية الأسبوع الحالي وستكون رغبة كل من منتخبي المغرب وكولومبيا في اللعب الودي مع المنتخب أول ما سيبحثه من ملفات على مائدة الاستعدادات للفترة المقبلة.

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