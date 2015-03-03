أحمد مرتضى: صرفنا النظر عن اللعب في الجونة.. جنوب إفريقيا أوفر

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن النادي قد صرف النظر عن خوض مباراة الفريق مع رايون سبورت الرواندي في دور الـ32 من كأس الكونفدرالية على ملعب الجونة بسبب مغالاة الأخير.

ويستضيف الزمالك فريق رايون سبورت يوم 13 مارس الجاري في مباراة الذهاب من البطولة التي لم تدخل خزائن النادي الأبيض من قبل.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات تليفزيونية "لن نلعب في الجونة بسبب المطالبات المالية لمسؤولي الجونة الذين طلبوا الحصول على 120 ألف جنيه".

وأضاف "بعيدا عن تكلفة إيجار الملعب فهناك أيضا تذاكر الطيران الباهظة، لو لعبنا في جنوب إفريقيا سيكون أوفر".