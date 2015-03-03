مدرب مصر – خطة كوبر.. ' لن تلعب كبرشلونة، لكنك ستجعل خصمك غير قادر على اللعب '

لو استخدمت خطة هيكتور كوبر، لن تلعب مثل برشلونة، لكنك ستجعل خصمك غير قادر على مبادرتك، طبعا لو طبقتها بالشكل الصحيح.

وحتى تطبق خطة كوبر بالشكل الصحيح، يجب أن تكون لديك كلاعب صفات خاصة، يجب ألا تكون بطيئا مهما كنت مبدعا، يجب أن تكون قوي..

لا يهم إن كنت مهاريا أم لا، لا يهم كم هدفا تسجل، المهم كم كيلومترا ستقطع..

دعونا نتعرف على خطط هيكتور كوبر من خلال هذه التقارير التي يجمعها FilGoal.com لتحليل اساليب عمل المدرب الذي تولى تدريب منتخب مصر.

الضغط من الأمام

يقول رونالدو الظاهرة البرازيلية عن كوبر إنه لا يستخدم سوى الخطط الدفاعية، رافا بينيتث يقول إنه سيجعل كرة القدم لعبة كريهة غير محبوبة من الجماهير بسبب اساليبه التي لا تقدم متعة للحضور.

لكن هذه توصيفات، تحتاج لتوضيح..

يقول تقرير إحدى الشركات الشهيرة في قياس أداء الفرق الأوروبية، والتي تعمل مع أرسنال الإنجليزي، وتمده بتقارير عن لاعبين واعدين، إن كوبر يحب الضغط على الخصم أكثر من أي شيء أخر.

يضغط من الأمام، يعمل دوما على ألا يجعل خصمه يبدأ هجمته بشكل صحيح.. يضغط من المهاجمين وبالجناحين. فعل ذلك مع ريال مايوركا، مع فالنسيا، ومع إنتر ميلان.

لهذا جناح كوبر المفضل يكون مثل جازيكا مونديتا، اللاعب الذي يجيد العمل كجناح، وكلاعب وسط مدافع أيضا.. فطاقته لا تنضب، وقوته تسهل عمله الدفاعي بشكل كبير.

المدافع يجب أن يكون قويا، لا يحب المدافع البطيء مهما كان ذكيا، لماذا؟ لأن الضغط من الأمام يتطلب اللعب بخطوط متقدمة.. مثل إيفان كوردوبا في إنتر ميلان.

ضع الدفاع المتقدم مع المهاجم المطالب بالضغط، تفهم أن الفريق يتحرك كوحدة واحدة.. هذه الوحدة تتقدم معا،

لكن تحت ضغط الخصم تتراجع أيضا معا، وبالتالي تعطيك شعورا بأنك تدافع، ولهذا كرهها رونالدو ووصفها بينتيث بأنها ستقتل كرة القدم الممتعة.

كرة مباشرة

هناك مدرب يحب الاستحواذ، يرى فيه الأمان أو السيطرة.. لكن كوبر يحب الكرات المباشرة.

تمريرات للأمام، كلها طولية لجعل الهجمات أسرع، أقرب للمرتدات. لهذا جاءت الجملة "مع كوبر، لن تلعب مثل برشلونة.. لكنك بالضغط من الأمام ستجعل خصمك غير قادر على بناء هجمات عليك".

لهذا لا يحب صانع اللعب "الكلاسيكي البطيء" بحسب تقرير عنه في صحيفة جارديان البريطانية.. لأنه يحب الكرة السريعة المباشرة، لا التي تعتمد على لاعب تقف الكرة تحت قدميه طويلا ليقرأ خصمه.

متنوع

هناك مدرب يعاني وهو يطبق خطة غير تلك التي يجيدها، أغلب مدربي هولندا لا يعرفون كيف يعملون من دون 4-3-3.

لكن كوبر يجيد استخدام 4-4-2 الكلاسيكية، 4-2-3-1 أيضا.. وحتى 3-5-2.. المهم هو الضغط من الأمام.

لهذا يأتي الجانب الأهم في حياة اللاعب الذي يعمل مع كوبر.. العمل الشاق

تدريبات صباحية

يحرص كوبر على أن تكون تدريباته في ساعات مبكرة، لأنه بتلك الطريقة يفرض الالتزام والانضباط على المجموعة، بحسب ما يؤكده جونثان ويلسون الكاتب البريطاني الشهير بتحليلاته الفنية لأعمال المدربين.

ويلسون كتب في صحيفة جارديان البريطانية، أن كوبر حتى يحصل على لاعب ملتزم، لا يحب أن يتحدث معه، بل يضع حوله قيودا مثل التدريب الصباحي الذي يجبره على أن ينام مبكرا مثلا.

تدريبات كوبر تكون شاقة للغاية.. فهو يعتمد على رفع لياقة اللاعب، لهذا ترتيب وحدات عمله وتدريباته يأتي كما يلي:

1) تدريبات بدنية شاقة وقوية لأقصى درجة، وتطبيقها بشكل يجعل فريقه ينصهر.. أي أن التدريبات تكون باستخدام الكرة حتى يجعل اللاعبون أيضا ينسجمون.

2) تدريبات دفاعية.

3) تدريبات على الكرات الثابتة والخطط.

4) التدريبات الأطول مع كوبر بعد ذلك، وبعدما يكون قد اطمأن لكل الأساسيات السابقة، وهي التدريبات على التحركات الهجومية.

يصيح كثيرا

على الخط يصيح كوبر كثيرا، هكذا عٌرف عنه.. صوته مرتفع وقوي كما يظهر في هذا الفيديو الذي يبرز شابا من جماهير إنتر ميلان يتهكم على الحركات الكثيرة للمدرب الأرجنتيني ونبرة صوته:

ولأن تعليماته الفنية في غرف خلع الملابس تكون كثيرة، فهو يحب أن يتحدث دوما في أذن لاعبيه خلال المباريات حتى يذكرهم بكل كلمة قالها في المحاضرات السابقة للمباريات.