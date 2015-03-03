أخبار عاجلة

خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

توقعات بحرب إسرائيلية جديدة على غزة

Google+ Print
توقعات بحرب إسرائيلية جديدة على غزة توقعات بحرب إسرائيلية جديدة على غزة

كتائب القسام- أرشيفيىة

تشير التقديرات الأمنية الإسرائيلية، إلى أن اندلاع حرب جديدة مع غزة أمر وارد في القريب المنظور، وتتحدث التقديرات عن تطور القدرات العسكرية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة.

فما أن يتلاشى غبار الحرب على قطاع غزة حتى تطل أشباح حرب أخرى، تقول تقديرات الشاباك الإسرائيلي بأن المواجهة العسكرية أقرب مما يتصوره البعض وأن الهدوء الحالي ربما لن يكون سوى ما قبل العاصفة.

ويستند التقرير الإسرائيلي إلى حفر الفصائل لأنفاق جديدة وتطوير المنظومة الصاروخية والكشف عن عمليات تهريب الحديد والمواد الممنوعة إلى حركة حماس من قبل بعض التجار الإسرائيليين.

فالحرب لم تضع أوزارها بعد، إذ أن مفاوضات التهدئة تعثرت قبل أن تبدأ، والانتهاكات الإسرائيلية برا وبحرا يتم ممارستها من قبل الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي. وتوقعات اندلاع حرب جديدة ليس مرتبطا فقط بقراءة الشاباك للحالة الفلسطينية، بل ربما لأن واقع حال القطاع لم يعد يترك خيارا آخر سوى التصعيد.

ويقول الشاباك إن المقدرات الصاروخية لغزة تتصاعد، وإن صدق الأخير فإن الفصائل الفلسطينية تريد أن تكون مستعدة لأي حرب جديدة، وإن كذب فهو ربما يريد تبرير أي حرب قادمة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا